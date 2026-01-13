Incendio di una canna fumaria in via Emilia, Vigili del Fuoco in azione

Grosseto – Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per l’incendio di una canna fumaria al quinto e ultimo piano di un edificio in via Emilia, nel capoluogo.

La squadra ha provveduto allo spegnimento e al successivo raffreddamento della canna fumaria, effettuando inoltre un’attenta verifica delle strutture adiacenti e sovrastanti il manufatto, costituite da un sottotetto, al fine di escludere ulteriori rischi.

Ultimate le operazioni e accertata l’assenza di criticità, il personale è rientrato in sede.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Non si registrano persone ferite.