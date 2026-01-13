Home CronacaIncendio di una canna fumaria in via Emilia, Vigili del Fuoco in azione
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Incendio di una canna fumaria in via Emilia, Vigili del Fuoco in azione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto – Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per l’incendio di una canna fumaria al quinto e ultimo piano di un edificio in via Emilia, nel capoluogo.

La squadra ha provveduto allo spegnimento e al successivo raffreddamento della canna fumaria, effettuando inoltre un’attenta verifica delle strutture adiacenti e sovrastanti il manufatto, costituite da un sottotetto, al fine di escludere ulteriori rischi.

Ultimate le operazioni e accertata l’assenza di criticità, il personale è rientrato in sede.
Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Non si registrano persone ferite.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti:...

54 futuri infermieri con il camice color nocciola:...

Scuola, le Province toscane: “Commissariamento una scelta ingiusta...

Bambina colta da malore a scuola, l’ambulanza rimane...

Più sicurezza in provincia di Grosseto: in arrivo...

Una nuova sede per Coldiretti: ecco dove

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: