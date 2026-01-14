Incidente in paese: due persone ferite

Montemrelano (Grosseto). Incidente in via Sano di Pietro, una strada di campagna di Montemerano.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 12.15, un Ape con a bordo una coppia di coniugi è uscito di strada.

Nell’incidente, sono rimasti feriti una donna di 82 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto, e un uomo, di cui non sono note le generalità, trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono state inviate anche le ambulanze della Misericordia di Manciano e della Croce Rossa di Semproniano.