Home Colline del FioraIncidente in paese: due persone ferite
Colline del FioraCronacaCronaca Colline del FioraCronaca Grosseto

Incidente in paese: due persone ferite

Per cause in corso di accertamento, un Ape è uscito di strada

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Montemrelano (Grosseto). Incidente in via Sano di Pietro, una strada di campagna di Montemerano.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 12.15, un Ape con a bordo una coppia di coniugi è uscito di strada.

Nell’incidente, sono rimasti feriti una donna di 82 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto, e un uomo, di cui non sono note le generalità, trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono state inviate anche le ambulanze della Misericordia di Manciano e della Croce Rossa di Semproniano.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Una via dedicata alla memoria del vicebrigadiere Antonio...

“La moglie perfetta”: la commedia sul ruolo della...

Incendio di una canna fumaria in via Emilia,...

Bambina colta da malore a scuola, l’ambulanza rimane...

Incidente lungo la strada del Cipressino: tre persone...

Rottura improvvisa sulla dorsale Fiora: possibili disagi in...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: