Scuola dell’infanzia comunale, aperte le iscrizioni: ecco come fare domanda

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni per la scuola dell’infanzia paritaria comunale – Progetto 1/6 “C. Consani”.

La scuola effettua l’orario dalle 8.00 alle 16.00 e accoglie un numero massimo di 25 bambini.

Il bando informa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 13 gennaio e che potranno essere prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del bando (14 febbraio 2026) solo in presenza di posti residui. In tal caso saranno comunque trattate come “domande arrivate dopo la scadenza del bando”, secondo le indicazioni specificate nel regolamento, articolo 3.

Requisiti di partecipazione:

residenza nel Comune di Orbetello (deve essere residente sia il bambino che uno dei genitori);

compimento del 3°anno di età entro il 31 dicembre 2026;

compimento del 3°anno di età entro il 30 aprile 2027 per gli anticipatari (quest’ultimi saranno ammessi però solo dopo tutte le domande dei bambini in età da scuola dell’infanzia, nel caso ci siano ancora posti liberi).

Le eventuali istanze presentate per bambini non residenti (o che, pur essendo residenti, non hanno neanche uno dei genitori residenti), verranno prese in considerazione soltanto in forma residuale, solo se pervenute entro la scadenza del bando e in assenza di domande dei residenti anche pervenute in ritardo, ma prima dell’approvazione della lista degli ammessi (si veda bene quanto dettagliato nel regolamento). Qualora ammessi, i non residenti dovranno pagare rette differenziate rispetto a quelle dei residenti.

La domanda di ammissione alla scuola dell’infanzia, e i moduli ad essa allegati, devono essere:

compilati sugli appositi moduli disponibili all’Urp, che ha sede nel palazzo comunale di piazza Plebiscito o scaricabili dal sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it; sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci; restituita all’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviata da un indirizzo Pec all’indirizzo Pec protocollo@pec.comuneorbetello.it entro il 14 febbraio 2026; non verranno prese in considerazione domande inviate ad altri indirizzi di posta elettronica.

Per consultare il bando completo, prendere visione dei documenti e scaricare il modulo di domanda, visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it