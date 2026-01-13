Più sicurezza in provincia di Grosseto: in arrivo undici nuovi poliziotti

Grosseto. “I fatti dimostrano che il Governo Meloni e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi stanno affrontando il tema della sicurezza con serietà, concretezza e risposte tangibili. L’arrivo di nuovi rinforzi delle forze di polizia in Toscana e a Grosseto ne è la prova evidente”: è quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, commentando il piano di potenziamento degli organici del Ministero dell’Interno che prevede 216 nuovi poliziotti assegnati alla Toscana, tra agenti e vice ispettori.

“Per quanto riguarda Grosseto – sottolinea Rossi –, alla Questura maremmana saranno assegnate 11 nuove unità. Un segnale concreto di attenzione verso un territorio che da tempo chiede maggiore presidio e sicurezza. In particolare, arriveranno 5 vice ispettori, di cui 3 destinati alla Questura e 2 alla Polizia stradale, e 6 agenti, con 5 assegnazioni alla Stradale e 1 alla Postale. Un rafforzamento importante che consentirà di migliorare il controllo del territorio e l’efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità».

«Questi numeri – prosegue il deputato di Fratelli d’Italia – non sono annunci, ma risorse reali che si traducono in maggiore presenza dello Stato, più sicurezza per i cittadini e maggiore supporto agli operatori in divisa, che quotidianamente svolgono un lavoro prezioso e spesso complesso”.

“Ancora una volta, il Governo Meloni e il Ministro Piantedosi dimostrano che la sicurezza non è uno slogan, ma una priorità concreta, affrontata con investimenti, programmazione e rispetto per le forze dell’ordine. Anche in Toscana e in provincia di Grosseto continueremo al lavorare affinché non sia abbassata la guardia, si possa contare su organici adeguati e su uno Stato sempre più presente. Questa è la differenza tra chi governa con responsabilità e chi, in passato, ha invece preferito voltarsi dall’altra parte”, conclude Fabrizio Rossi.

Il plauso della Lega

“Accogliamo con soddisfazione il previsto arrivo di 11 nuovi agenti della Polizia che andranno a rafforzare l’organico delle Forze dell’Ordine nella provincia di Grosseto. Un potenziamento concreto del presidio del territorio, che rappresenta una risposta importante a un’esigenza fortemente avvertita dai cittadini.

Siamo consapevoli che il tema della sicurezza è una priorità sia per la popolazione sia per il Governo e che tali risultati arrivano in un contesto generale di difficoltà. Proprio per questo, l’impegno della Lega è quello di continuare a fornire risposte concrete ai territori, senza limitarsi a dichiarazioni di principio.

Il contrasto alla criminalità è da sempre uno dei capisaldi dell’azione politica della Lega, a partire dall’impegno del Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che ringraziamo per il lavoro svolto e per l’attenzione costante verso le esigenze delle comunità locali.

Questi nuovi innesti testimoniano la volontà di rafforzare la tutela dell’incolumità dei cittadini e di sostenere con i fatti l’azione delle Forze dell’Ordine, che quotidianamente operano con professionalità e dedizione sul nostro territorio.

Rivolgiamo, infine, un augurio di buon lavoro ai nuovi 11 agenti in arrivo e un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per quanto quotidianamente fanno, con sacrificio e responsabilità, a tutela di tutti noi”.

Così Andrea Maule, Commissario provinciale della Lega di Grosseto.