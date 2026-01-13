Bambina colta da malore a scuola, l’ambulanza rimane impantanata: intervento dei Vigili del Fuoco

Grosseto. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta oggi pomeriggio per il recupero di un’autoambulanza rimasta bloccata all’interno del cortile di una scuola elementare del capoluogo maremmano.
Per cause probabilmente riconducibili al fondo stradale reso viscido, il mezzo di soccorso, che aveva appena caricato una bambina colta da un malore, non è riuscito a riprendere la marcia al momento della ripartenza.
La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta provvedendo a liberare l’autoambulanza, consentendone il rientro in sede in condizioni di sicurezza.
Nel frattempo, il personale sanitario aveva già allertato un altro mezzo di soccorso, che ha provveduto a trasportare tempestivamente la bambina presso l’ospedale per le cure del caso.