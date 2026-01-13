Rete idrica più sicura ed efficiente, Acquedotto del Fiora e Comune uniscono le forze: “Al lavoro per risolvere criticità”

Scarlino (Grosseto). Si è svolto ieri, lunedì 12 gennaio, nella sede del Comune di Scarlino, un incontro congiunto tra amministrazione comunale e Acquedotto del Fiora per fare il punto sugli interventi realizzati e in programma, nonché per rafforzare ulteriormente l’impegno comune a favore della comunità e del territorio. Alla riunione erano presenti il sindaco Francesca Travison e il presidente del Fiora Roberto Renai, insieme agli amministratori e ai tecnici coinvolti sia del Comune che dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato.

“L’incontro è stato richiesto dalla mia Amministrazione a seguito dei disagi che si sono verificati soprattutto nella frazione di Scalo durante le ultime festività natalizie – dichiara il sindaco Francesca Travison – ed è stato un momento importante di confronto con Acquedotto del Fiora, con cui è in atto una collaborazione costante e costruttiva. Durante la riunione ci è stato illustrato lo stato degli interventi già avviati sulla rete, che dovrebbero concludersi entro il mese di giugno e che sono finalizzati a una migliore regolazione della pressione dell’acqua, attualmente troppo elevata e che porta alle criticità riscontrate ultimamente. Si tratta di un lavoro strutturale che, una volta completato, contribuirà a ridurre in modo significativo i problemi registrati negli ultimi periodi e a garantire un servizio più affidabile per i cittadini”.

“Ringrazio il sindaco Francesca Travison per la costante e proficua collaborazione – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –, grazie alla quale stiamo portando avanti con determinazione un lavoro comune per risolvere alcune annose criticità che storicamente impattano su questo tratto della dorsale Fiora al fine di garantire alla comunità un servizio continuativo e sempre più di qualità. L’impegno è massimo e la sinergia con l’amministrazione comunale è fondamentale per poter mettere a terra le migliori soluzioni per il futuro della rete idrica e del servizio reso ai cittadini”.

L’incontro

Al centro dell’incontro lo stato delle infrastrutture idriche e le principali soluzioni sviluppate per superare le criticità esistenti e ammodernare la complessa rete acquedottistica che interessa il territorio comunale. In particolare, l’obiettivo è mettere in sicurezza il tratto della dorsale Fiora che porta l’acqua dalle sorgenti dell’Amiata fino alla costa, sottoposto storicamente ad elevato stress idraulico.

La particolare e irregolare orografia del territorio richiede soluzioni ingegneristiche straordinarie, approfondite nell’incontro di ieri, volte a tutelare le condotte esistenti, da sempre sottoposte ad elevate pressioni. Un fenomeno che si verifica tutto l’anno e che subisce un’impennata durante la stagione estiva, in relazione all’aumento della domanda di risorsa dovuta alla forte attrattività turistica del territorio.

Da questa esigenza ha preso vita il lavoro congiunto che amministrazione comunale e Fiora stanno portando avanti da tempo per mettere a terra progettualità innovative di carattere strutturale, attraverso una diversa e più efficace gestione delle pressioni all’interno delle condotte interessate. Un impegno comune per garantire qualità e continuità del servizio, ridurre i disagi alla popolazione e tutelare la risorsa idrica, con lo sguardo rivolto al futuro del territorio comunale di Scarlino, in particolare alla future generazioni.