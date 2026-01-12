Home AmbienteLavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Melone
AmbienteAmbiente GrossetoCosta d'argento

Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Melone

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Capalbio (Grosseto). Nuovo intervento di manutenzione ordinaria per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’unità idrografica Albegna.

In particolare, Cb6 è intervenuto sul fosso Melone, che scorre in prossimità della località Giardino.

Le operazioni hanno riguardato la decespugliazione della vegetazione erbacea in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, che passa sotto il ponte della Strada provinciale Pedemontana, assicurando così anche la tutela della pubblica incolumità.

Tutte le fasi dei lavori si sono svolte seguendo le linee guida della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Concessioni demaniali marittime di Santa, pubblicato il bando...

Festambiente: ecco le date dell’edizione 2026

“I colori delle nebulose”: incontro all’osservatorio astronomico

Rottura improvvisa sulla dorsale Fiora: possibili disagi in...

Da Albinia ad Orbetello: ecco la nuova sede...

Diminuisce la popolazione sul territorio comunale: ecco tutti...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: