Concessioni demaniali marittime di Santa, pubblicato il bando di gara: ecco come partecipare

Le concessioni riguardano aree demaniali marittime destinate allo svolgimento di attività di rimessaggio, alaggio/varo e ormeggio di natanti da diporto

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che sono state indette le procedure comparative ad evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle seguenti concessioni demaniali marittime situate in località Santa Liberata:

  • concessione A;
  • concessione B;
  • concessione C;
  • concessione D;
  • concessione E.

, secondo quanto dettagliatamente disciplinato nei rispettivi disciplinari di gara.

La durata di ciascuna concessione è pari a 6 anni, con decorrenza dalla data di rilascio del titolo concessorio.

Presentazione delle offerte – Termini e modalità

Le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Pec, secondo le modalità previste nei singoli disciplinari di gara.

Periodo di presentazione delle offerte: dalle ore 13.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 13.00 del 31 gennaio 2026.

Invio delle password di apertura delle cartelle crittografate: dalle ore 13.00 del 1° febbraio alle ore 13.00 del 7 febbraio 2026.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate comporterà l’esclusione dalla procedura.

Per ciascuna concessione (A, B, C, D, E) deve essere presentata una domanda singola, specifica e separata.

La partecipazione a più bandi è consentita solo mediante la presentazione di istanze distinte, ciascuna completa della relativa documentazione amministrativa, tecnica ed economica, come previsto dai rispettivi Disciplinari di gara.

Per tutte le altre informazioni e la consultazione dei documenti, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it 

