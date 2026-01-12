Penultimo open day al Polo Tecnologico Manetti Porciatti

Home GrossetoPenultimo open day al Polo Tecnologico Manetti Porciatti
Grosseto – Domani, martedì 13, dalle 15 alle ore 18, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti organizza il penultimo OPEN DAY LAB, un momento nel quale gli studenti sarà potranno vivere in prima persona i laboratori, dislocati su una superficie di 5000 metri quadrati.

Infatti, se ci sono un paio di settori che si vogliono approfondire o che hanno incuriosito gli studenti delle medie inferiori, con gli Open Day LAB si può sperimentare un laboratorio pratico della durata di un’ora con i docenti di specializzazione. Nel frattempo i genitori o gli accompagnatori potranno partecipare ad una presentazione sulla scuola e incontrare i docenti delle discipline comuni a tutti gli indirizzi. L’appuntamento è fissato presso la sede del Triennio in via De Barberi.

Per prenotarsi www.isitgrosseto.com

