Al via il corso gratuito di autodifesa personale: iscritte 45 persone

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sono 45 gli iscritti al corso di autodifesa personale – Krav Maga promosso gratuitamente dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per i propri residenti.

Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini di tutte le età prevenendo situazioni di rischio grazie alla conoscenza di tecniche di autodifesa efficaci. Alla prima lezione, oggi, sabato mattina, si sono presentate 45 persone dai 12 agli 81 anni.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – della risposta entusiasta e partecipata della comunità castiglionese alla proposta che abbiamo fatto di seguire un corso di autodifesa personale, segno evidente che le persone, di ogni età, vogliono sentirsi sicure e vivere tranquillamente le proprio esperienze in ogni momento e luogo in cui si trovano. Acquisire consapevolezza e competenze in materia di sicurezza è decisamente importante per avere cittadini fiduciosi e sereni. Grazie all’associazione Krav-Maga per la professionalità e la disponibilità dimostrata nell’organizzazione di questo corso».

Il corso

Le lezioni, che si svolgono il sabato dalle 10 alle 12 nella palestra delle scuole medie di viale Kennedy, sono riservate ai soli residenti del comune e andranno avanti fino al 28 marzo, saltando un incontro al mese (17 gennaio-14 febbraio-14 marzo) che verrà recuperato ad aprile (11-18 aprile e 2 maggio, con festa finale). Le iscrizioni sono sempre aperte, anche se il corso è già iniziato.

Per partecipare è richiesto il certificato medico non agonistico che sarà rilasciato gratuitamente dalla dott.ssa Patrizia Bardini, previa effettuazione dell’elettrocardiogramma, sempre gratuito, alla farmacia comunale “Laura Lorenzi”. La dottoressa rilascerà il certificato anche chi non è suo paziente presentandosi nello studio con l’Ecg fatto, anche senza appuntamento durante gli orari di servizio.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Turistico – Iat di piazza Garibaldi (Tel. 0564.933678 – E-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).