Home AmiataMaltempo: allerta meteo di codice giallo per mareggiate sulla costa e ghiaccio nelle zone interne
AmiataCronacaCronaca AmiataCronaca GrossetoGrosseto

Maltempo: allerta meteo di codice giallo per mareggiate sulla costa e ghiaccio nelle zone interne

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. E’ ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio.

Per quanto riguarda le zone interne, invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica 11 gennaio, dall’alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino. 

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Corridoio Tirrenico, Noi Moderati: “Ammainare le bandiere ideologiche...

Ospedale Misericordia: 12 incontri per scoprire i servizi...

Tirrenica, Pd: “Scandaloso ripartire da zero. Governo dimostra...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Tirrenica, Potenti: “Bene che Giani cerchi confronto con...

Maltempo: allerta meteo di codice giallo per vento,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: