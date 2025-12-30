2025, il sindaco traccia un bilancio: “Dato alla città cambiamento concreto”

Follonica (Grosseto). “E’ stato un anno intenso, che ci ha visti premere il piede sull’acceleratore. Eccoci a fare il bilancio di quanto fatto in questo 2025. Un elenco, che non è un semplice elenco, ma che contiene tutti i nostri sforzi e quelli degli uffici comunali, che ringrazio”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Il Consiglio comunale di Follonica ha approvato il via libera al procedimento di variante urbanistica per il complesso sportivo Ippodromo dei Pini per consentire la rigenerazione di un’area strategica nonché tra le più estese della città – continua il sindaco -. Altro importante traguardo: a Follonica abbiamo dato vita all’Ufficio Turismo, incredibile che il municipio del Golfo non ne avesse uno, e proceduto ad altre assunzioni, come quella per potenziare l’avvocatura e la biblioteca comunale della Ghisa. Un grande risultato, sicuramente tra i più sentiti dalla cittadinanza, è l’abbattimento dei cattivi odori provenienti dal depuratore di Campo Cangino, ottenuto grazie alla collaborazione dell’Acquedotto del Fiora”.

“Sempre per controllare eventuali criticità abbiamo installato le centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria, che non hanno evidenziato in questi mesi particolari disagi, come emerso dai dati – prosegue Buoncristiani -. Apprezzatissimo il Servizio decoro, a disposizione della città per un anno, 8 ore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per le piccole manutenzioni, con particolare attenzione alle esigenze dei quartieri e dei parchi attrezzati. Vale anche per il progetto Spiaggia Zero, che è servito a migliorare l’accessibilità alle spiagge follonichesi, ma anche i bagni chimici a Pratoranieri e a Senzuno. E sono iniziati i lavori per la Ciclovia tirrenica”.

”Un anno di Urban Center. Oltre alla stesura delle Linee Guida, grazie all’architetto David Fantini, abbiamo pronta la progettazione del nuovo parcheggio al Parco centrale e del varco nel Muro Magonale i cui lavori inizieranno e si concluderanno nel 2026, mentre sono già in corso i lavori al cimitero comunale per la manutenzione straordinaria – sottolinea Buoncristiani- . Inoltre, sempre per l’Urban Center, Follonica si è guadagnata un’importante vetrina a Padova, al Forum nazionale Foreste in Comune sulle strategie per il cambiamento climatico, assieme a città come per esempio Amsterdam, Barcellona, Madrid”.

“Tra i finanziamenti ottenuti ci sono quelli per migliorare i consumi energetici della piscina comunale di via Sanzio (oltre 1 milione di euro), la videosorveglianza, 45mila 500 euro, quello per gli spogliatoi dello stadio, 202mila 500 euro, la conferma per l’adeguamento anti-sismico della scuola di via Varsavia (cui sta seguendo tutta la riorganizzazione delle attività e dei servizi per gli alunni e le famiglie) che vale oltre 1 milione 500mila euro, e il maxi finanziamento della Regione (e Comune) per il futuro dell’ex Ilva da 10 milioni di euro, che si aggiunge a quello per gli Usi temporanei. Ultima notizia a chiudere l’anno 2025, il finanziamento regionale di 658mila euro per la messa in sicurezza idraulica del sottopassaggio di via Leopardi – spiega Buoncristiani – Massima attenzione ai luoghi più frequentati dai giovani. A Follonica è arrivato anche il progetto “Temporary urban street lab’, , che ha ottenuto il finanziamento di 55mila euro nell’ambito del Fondo sociale europeo e cofinanziato dal Comune”.

“Sempre in termini finanziari ricordiamo che abbiamo reso possibile un assestamento di bilancio da più di 6 milioni di euro, operazione che ha finanziato un importante Piano delle opere pubbliche, che fa e farà la differenza per Follonica – sottolinea Buoncristiani -. Parlando di sicurezza ricordiamo anche l’approvazione e l’attuazione del Regolamento di Polizia urbana, così come il potenziamento della Polizia municipale per l’estate. Per la cultura è stato affidato a Abf Philanthropy Advisors (una società di consulenza nata su iniziativa della Andrea Bocelli Foundation) il servizio di supporto tecnico-specialistico per la valutazione, la progettazione e l’avvio del nuovo soggetto giuridico che sarà chiamato a gestire il teatro dopo la scadenza dell’attuale affidamento, prevista per il 30 giugno 2027. Sempre per il teatro Fonderia Leopolda è stato assegnato il servizio catering”.

”La stagione estiva ha già fatto e farà un grande salto di qualità: è stata introdotta la lirica (presente anche nella stagione invernale), così come una stagione teatrale all’aperto. Memorabile il concerto di Lucio Corsi, con il record assoluto di presenze. E la programmazione per il 2026 del Follonica Summer Nights, grazie alla Leg, si annuncia grandiosa: già annunciate le date di Negramaro, Emma e la K-Pop music – continua il sindaco -. Ottima anche la sperimentazione del Carnevale estivo al Parco Centrale di Follonica. Per la Cittadella è stato inoltre dato il via libera all’affidamento di un incarico di supporto tecnico-giuridico per la gestione della complessa fase di gara del progetto. Per l’ambiente procedono le opere di installazione dei bidoni interrati, che seguono la riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata e lo spazzamento, e con il nuovo anno inizierà nelle scuole il progetto di educazione ambientale. Novità inserite: la spazzatrice elettrica, oltre alle pulizie straordinarie di piazze e spiagge”

“A tutela del commercio: il Comune di Follonica ha approvato in Consiglio comunale la variazione al Regolamento edilizio per evitare il cambio indiscriminato di destinazioni d’uso da commerciale a residenziale. Così come le agevolazioni Tari per l’apertura delle nuove attività commerciali – continua il sindaco -. Per la sala del Consiglio comunale di Follonica è stata inoltre portata a termine una importante opera di digitalizzazione della sala. Ottimi i progetti di formazione e informazione delle Farmacie comunali e anche la grande manifestazione ‘Palagolfo in Festa’ organizzata dalla Follonica Sport. Parlando di sport presto l’inaugurazione della pista di atletica rinnovata, lavori seguiti da Comune e Provincia. Alla Provincia sono inoltre arrivate tutte le segnalazioni raccolte dal Comune relativamente alle carenze strutturali degli istituti scolastici provinciali a Follonica. Grande collaborazione anche con la Pro loco”.

“Sicuramente tante cose possono essere fatte ancora meglio, ma credo che la città abbia avuto finalmente un segnale di cambiamento sostanziale e concreto – termina Buoncristiani -. Grazie alla mia squadra”.