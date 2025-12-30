Sopralluogo tecnico per un Capodanno accessibile a tutti

Grosseto – Questa mattina l’amministrazione comunale di Grosseto, contestualmente al garante della disabilità, Diego Montani, al presidente della Consulta alla Disabilità, Valentina Corsetti, e a Klaudjo Viska di Lux Events, la società che si è occupata dell’organizzazione della manifestazione di fine anno, ha effettuato un sopralluogo tecnico in vista della serata prevista per il 31 dicembre.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di verificare gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione alle persone con disabilità, valutando accessibilità, sicurezza e fruibilità delle aree che verranno allestite per l’evento: l’accesso più vicino per le persone fragili sarà sotto i portici di via Mazzini, di fronte alla tabaccheria, dove presteranno servizio durante tutta la serata due soccorritori dell’Humanitas.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, ha sottolineato: “Il sopralluogo di questa mattina dimostra quanto sia fondamentale progettare i grandi eventi cittadini mettendo al centro le persone, tutte. L’attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi per le persone con disabilità e per i cittadini più fragili non è un dettaglio organizzativo, ma una scelta di civiltà e di responsabilità. Ringrazio la Consulta della Disabilità per il lavoro puntuale e competente svolto e Lux Event per la sensibilità dimostrata: la collaborazione tra amministrazione, associazioni e soggetti privati è la strada giusta per costruire una città davvero inclusiva. Il Capodanno in piazza Dante sarà un momento di festa che vogliamo sia vissuto da tutti, in modo sereno, sicuro e dignitoso”.

Diego Montani, garante alla disabilità, ha ribadito: “Il sopralluogo di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma una base di partenza per continuare a migliorare l’accessibilità e l’inclusione in tutti i tipi di eventi che la città ospita. Il vero fulcro deve essere una progettazione condivisa, costruita fin dall’inizio attraverso una collaborazione concreta tra amministrazione, organizzatori e realtà associative, unita da una visione comune. Solo così possiamo garantire iniziative davvero aperte a tutti, capaci di rispettare le esigenze delle persone più fragili e di rendere la partecipazione un diritto pienamente esercitabile per ogni cittadino».

“Desidero ringraziare pubblicamente KlaudjoViska, l’imprenditore che organizzerà l’evento del 31 dicembre in piazza Dante – ha aggiunto Valentina Corsetti, presidente della Consulta alla Disabilità – per la grande attenzione dimostrata verso le necessità delle persone con disabilità, in particolare di quelle più sensibili e fragili. La sua scelta di progettare un evento accessibile, rispettoso e inclusivo è un esempio concreto di come l’imprenditoria possa essere non solo efficace, ma anche profondamente umana e responsabile. Un sincero ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale, che ha permesso e sostenuto questa iniziativa”.

Foto di repertorio