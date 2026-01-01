Giovane cade dalle mura del paese: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Home Colline del FioraGiovane cade dalle mura del paese: trasportato in ospedale con l’elisoccorso
L’incidente è avvenuto a Saturnia

di Roberto Lottini
Saturnia (Grosseto). Nella notte del primo dell’anno, intorno alle 4.25, un giovane di 22 anni è caduto dalle mura di Saturnia, nei pressi della chiesa del paese: un volo di oltre 5 metri.

Il 22enne si trovava insieme ad un gruppo di amici su una terrazza panoramica proprio sopra le mura di Saturnia.

Scattati i soccorsi, sul posto sono giunti l’ automedica di Pitigliano, l’ambulanza della Misericordia di Manciano, i Carabinieri e l’elisoccorso.

Il recupero del giovane è stato piuttosto complicato, perché è caduto in una zona boscosa sottostante le mura.

Il 22enne è stato trasportato in codice 3 dall’elisoccorso Nibbio da Foligno all’ospedale di Perugia.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

