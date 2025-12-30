Home AttualitàSciolto il Comune: il Prefetto nomina il Commissario
Sciolto il Comune: il Prefetto nomina il Commissario

Il sindaco di Sorano Ugo Lotti è stato sfiduciato

di Redazione
Grosseto. A seguito delle dimissioni contestuali presentate lo scorso 29 dicembre da 7 consiglieri comunali del Comune di Sorano, pari alla metà più uno dei membri assegnati al Consiglio comunale, si è determinata la fattispecie prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Tuel).

In applicazione della citata normativa, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, con proprio provvedimento adottato nella stessa data del 29 dicembre scorso, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e ha nominato il Viceprefetto Maria Paola Corritore quale Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente.

Il Commissario eserciterà i relativi poteri assicurando la continuità amministrativa e gestionale del Comune fino al ripristino degli organi ordinari, secondo quanto previsto dalla legge.

L’intervento prefettizio si inserisce nel quadro delle garanzie poste dall’ordinamento a tutela della legalità, della stabilità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

