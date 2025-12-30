Alla scoperta dell’Isola Clodia: mini trekking gratuito

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Domenica 4 gennaio mini trekking gratuito all’Isola Clodia.

Scoprire a passo lento la riserva della Diaccia Botrona diventa un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: profumi, colori, battiti d’ala improvvisi e panorami sconfinati. Un’escursione adatta a tutti per conoscere la storia dell’area umida e dell’Isola Clodia.

La partenza è alle 14.30, la durata dell’escrezione è di 2,5 ore.

Luogo di appuntamento: località Ponti di Badia, lungo la Strada Castiglionese, al km 14.

I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino) o al numero di cellulare 346.6524411.

Le escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona sono programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea..