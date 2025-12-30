Musica e divertimento: festa nella piazza del paese per dare il benvenuto al 2026

Castel del Piano (Grosseto). Castel del Piano si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa in piazza.

Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22.30, il centro del paese tornerà ad animarsi con il Capodanno in piazza, un appuntamento atteso che riporta musica e divertimento nel cuore della comunità.

Protagonista della serata sarà Martina Minelli DJ (nella foto), che accompagnerà il pubblico verso la mezzanotte con un set coinvolgente, tra musica, balli e un’atmosfera di festa aperta a tutte e tutti. Un’occasione per ritrovarsi, brindare insieme e condividere l’emozione dell’arrivo del 2026.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Castel del Piano, vuole riportare le persone a vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro e socialità, offrendo un’occasione di festa aperta a tutta la comunità e ai visitatori.