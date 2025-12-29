Ufficio Relazioni internazionali, il Comune traccia un bilancio: “Stipulati accordi per la crescita del territorio”

Grosseto. Si è tenuta oggi, nella sala del Consiglio del Comune di Grosseto, la conferenza di fine anno dell‘ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale, organizzata dall’amministrazione comunale di Grosseto.

L’incontro è stato dedicato alla presentazione delle attività svolte a partire da luglio 2025, mese di fondazione di questa nuova realtà dell’amministrazione comunale.

Alla conferenza è intervenuto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, il quale ha dichiarato: “L’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale nasce con l’obiettivo di costruire ponti, creare reti, promuovere scambi e collaborazioni capaci di generare valore concreto per il nostro territorio. Attraverso i rapporti con città gemellate, enti locali, europei e internazionali, istituzioni sovranazionali e organizzazioni del terzo settore, abbiamo favorito progetti di cooperazione e ampliato le prospettive per cittadini, giovani, imprese e associazioni: in questo senso Grosseto può e deve essere protagonista. La nostra posizione geografica, il patrimonio ambientale della Maremma, la ricchezza culturale e storica della città, il tessuto sociale e produttivo rappresentano punti di forza che possono essere valorizzati attraverso una visione internazionale, così da diventare uno strumento fondamentale di marketing territoriale; rendere la Maremma un brand significa trasformare la nostra identità in valore. La cooperazione internazionale non si costruisce solo attraverso atti amministrativi o scambi di documenti, ma nasce grazie a relazioni fondate sulla fiducia reciproca. L’incontro diretto con consoli, ambasciatori e rappresentanti istituzionali è stato determinante per dare concretezza ai rapporti e ogni viaggio ha avuto l’obiettivo preciso di tessere relazioni, aprire canali di dialogo e creare le condizioni per future progettualità, con ricadute concrete per il nostro territorio”.

Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, ha aggiunto: “A quasi sei mesi dalla nascita dell’ufficio Relazioni internazionali il bilancio è positivo. È stato avviato un lavoro concreto, orientato ai risultati e pensato per rafforzare le opportunità del territorio e delle imprese della Maremma toscana all’estero. E a testimoniarlo sono direttamente le aziende, che oggi hanno raccontato i contatti e i progetti già intrapresi. L’ufficio opera come struttura operativa per costruire reti e collaborazioni, nella consapevolezza che nessun Comune e nessuna impresa possono affrontare da soli il mercato globale. Il lavoro condiviso con i sindaci della provincia, con Sace, Simest e Ice, e il dialogo avviato con ambasciate, consolati e Camere di commercio pongono le basi per uno sviluppo internazionale strutturato di Grosseto e del suo territorio”.

Presente anche Alessandro Giannanti, Console onorario della Camera di Commercio di Pisa con sede in Montenegro, mentre hanno partecipato in collegamento Emanuele Gatti, presidente della Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam) con sede a Francoforte, e Giorgio Diovigi, segretario generale della Camera di Commercio italo-Ssovacca (Camit).

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati ottenuti dall’Ufficio a partire da luglio 2025, mese in cui è stato fondato, con un focus sulle principali iniziative internazionali e sulle collaborazioni territoriali sviluppate nel corso degli ultimi mesi ottenute grazie ai viaggi istituzionali in Cina, Spagna, Germania e Slovacchia.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di mantenere e rafforzare le relazioni internazionali, promuovendo scambi economici, culturali e istituzionali con partner europei e internazionali, a vantaggio della città di Grosseto e del territorio circostante, favorendo contemporaneamente le imprese nostrane.