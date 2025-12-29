“Bando Imprese”: il Comune eroga contributi alle micro aziende, come presentare domanda

Monte Argentario (Grosseto). E’ pubblicato un avviso pubblico, denominato “Bando Imprese” 2025, per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle microimprese del commercio, dell’artigianato, dei servizi alla persona e all’agricoltura con sede operativa nel comune di Monte Argentario.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche portate avanti dall’amministrazione comunale di Monte Argentario di supporto al tessuto economico locale con particolare attenzione alle attività di prossimità e ai servizi essenziali per la comunità.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 40.000 euro ed il contributo massimo erogabile ad ogni impresa sarà di 3.000 euro.

Nello specifico, possono partecipare al bando le attività operanti nei seguenti settori: commercio, artigianato, servizi alla persona, agricoltura (vendita diretta).

Sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa: interventi sui locali (contributo fino al 50%, massimo 1.000 euro, con priorità agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche); canoni di locazione (fino a 250 euro al mese, massimo 1.000 euro); Tari e Canone unico patrimoniale (contributo fino al 100%, massimo 1.000 euro).

Ai fini della formazione della graduatoria delle imprese ammesse al contributo si terrà conto, tra l’altro, di una serie di elementi, quali gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; l’efficientamento energetico; l’apertura dell’attività per per almeno 240 giorni annui; nuove imprese; imprenditoria femminile e giovanile; innovazione della proposta di impresa.

Gli interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente via Pec, all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it entro e non oltre il 31 gennaio 2026 .

Il bando completo e la modulistica sono disponibili nelle sezioni “Bandi” e “Avvisi-Novità” del sito istituzionale.