Inaugurato l’asilo nido nella frazione: potrà ospitare fino a venti bambini

Montemerano (Grosseto). Oggi, lunedì 22 dicembre è stato inaugurato ufficialmente il nuovo asilo nido comunale di Montemerano, realizzato grazie a un finanziamento di 400mila euro ottenuto dal Comune di Manciano nell’ambito del Pnrr. Un intervento strategico che amplia l’offerta educativa sul territorio e risponde concretamente alle esigenze delle famiglie.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il vicepresidente Valentino Bisconti, la dirigente scolastica Francesca Iovenitti, insieme alle autorità civili e militari.

Il nuovo nido sorge nell’edificio che un tempo ospitava la scuola dell’infanzia di Montemerano, riqualificato e adeguato alle normative vigenti. La struttura potrà accogliere fino a 20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. A partire dal 7 gennaio il nido accoglierà i piccoli che sono rientrati nella graduatoria, successivamente sarà riaperto il bando per consentire ad altre famiglie di presentare domanda.

«Con questa inaugurazione – dichiara il sindaco Mirco Morini – diamo una risposta concreta a un bisogno reale delle famiglie del nostro Comune. Abbiamo scelto Montemerano perché è una frazione strategica, facilmente raggiungibile anche da Saturnia e dalle altre zone del territorio. Investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro di Manciano, sostenere le famiglie e rafforzare la presenza dei servizi educativi anche fuori dal capoluogo».

«Le scuole – sottolinea il presidente della Provincia Francesco Limatola – sono presìdi fondamentali per la vita delle comunità, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne, come quelle che caratterizzano il territorio grossetano. Investire nell’edilizia scolastica e nei servizi educativi significa contrastare lo spopolamento, mantenere vivi i borghi e garantire pari opportunità alle famiglie che scelgono di vivere nelle nostre province. Questo nuovo asilo nido rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano collaborare per rafforzare il tessuto sociale e dare prospettive di futuro ai territori».

L’intervento ha previsto una riorganizzazione funzionale degli spazi interni, senza modifiche strutturali, per realizzare ambienti accoglienti e sicuri: aule per i bambini, area riposo, spazi per il cambio, per lo sporzionamento dei pasti e locali dedicati al personale e ai genitori, oltre all’adeguamento degli impianti elettrici, idraulici e termici.

«Questa scelta – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli – ci ha permesso di ridurre tempi e costi rispetto a un ampliamento del nido di Manciano, evitando anche la chiusura temporanea del servizio esistente. Abbiamo recuperato un edificio chiuso da tempo e lo abbiamo restituito alla comunità con una funzione fondamentale. È un altro tassello della strategia dell’amministrazione per potenziare l’edilizia scolastica e migliorare la qualità dei servizi educativi su tutto il territorio comunale».

Il nuovo asilo nido di Montemerano si inserisce in un percorso più ampio di investimenti sulle scuole del territorio. Dopo il finanziamento di 1 milione e 600mila euro per la scuola di Saturnia, per la quale è in fase di conclusione il bando per l’affidamento dei lavori, sono stati ultimati gli interventi alla scuola secondaria di primo grado e sono attualmente in corso quelli alla scuola dell’infanzia di Marsiliana. Si sono inoltre conclusi i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e antincendio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Manciano.

Con questi interventi, l’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a garantire strutture scolastiche moderne, sicure e adeguate alle esigenze delle nuove generazioni.

Un’inaugurazione che rappresenta non solo l’apertura di un nuovo servizio, ma un segnale concreto di attenzione alle famiglie e di visione per il futuro della comunità mancianese.