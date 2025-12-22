Casa, Manni: “Delibera approvata dal Consiglio comunale certifica mancanza di scelte politiche chiare”

Follonica (Grosseto). “La delibera approvata dal Consiglio comunale sulla verifica delle aree da destinare alla residenza e alle attività produttive non è un atto tecnico come tanti. È un documento che, di fatto, certifica una mancanza: oggi a Follonica non esistono aree per edilizia ex legge 167, non esistono piani di recupero, non esistono strumenti pubblici attivi per l’abitare”.

A dichiararlo è Giacomo Manni, capogruppo del gruppo misto nel Consiglio comunale di Follonica.

“Questo dato amministrativo ha un significato politico e, soprattutto, umano molto forte – continua Manni –. A Follonica i giovani lavorano, studiano, crescono. Ma non riescono a vivere qui. I prezzi delle case sono diventati inavvicinabili, sia per l’acquisto che per l’affitto. Non si tratta di scelte individuali, ma di una condizione che costringe molti a rinviare progetti di vita o ad andarsene. Quando un giovane lascia la città perché non trova casa, non perdiamo solo un residente: perdiamo una famiglia futura, una presenza quotidiana, un pezzo di comunità. La città si svuota lentamente, senza clamore, ma in modo costante. La delibera ci dice che oggi il Comune non ha strumenti pronti per rispondere a questa emergenza. E questo è il punto politico centrale: di fronte a un problema reale, vissuto ogni giorno da tante persone, non viene indicata alcuna misura concreta, né sul fronte dell’edilizia sociale, né sul recupero dell’esistente, né su una politica dell’abitare pensata per la residenza stabile”.

“Il problema di Follonica non è la mancanza di edifici, ma la mancanza di una scelta politica chiara – sottolinea Manni –. Una scelta che dica con decisione che la casa e le persone vengono prima di tutto: prima della rendita, prima dell’espansione, prima delle logiche esclusivamente di mercato. Rigenerare l’esistente invece di consumare nuovo suolo, attivare strumenti pubblici per l’abitare, pensare a una città che non sia solo stagionale ma stabile, vissuta, abitata da chi lavora e cresce qui. Senza questa direzione, ogni atto urbanistico rischia di essere neutro sulla carta, ma profondamente ingiusto nella realtà. Lasciare che sia solo il mercato a governare la casa significa accettare che restare a Follonica diventi un privilegio, non una possibilità per chi lavora e costruisce qui la propria vita. Ma una città che espelle i suoi giovani è una città che indebolisce sé stessa”.

“Questa delibera, così com’è, prende atto di un vuoto – termina Manni -. Ora serve il coraggio di colmarlo, perché la casa non è solo urbanistica o bilancio: è dignità, radici e futuro umano della città”.