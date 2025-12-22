“Maledetti amici”: ancora pochi posti per l’ultimo dell’anno al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Ancora pochi biglietti disponibili per lo spettacolo “Maledetti amici”, in programma al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per l’ultimo giorno dell’anno.

Mercoledì 31 dicembre, infatti, Giovanni Veronesi e Alessandro Haber, accompagnati da Musica da Ripostiglio, saliranno sul palco del teatro comunale alle 22.15 per l’evento organizzato da M. Arte, che terminerà con un brindisi al nuovo anno, insieme agli attori e ai musicisti, offerto a tutti i partecipanti.

Lo spettacolo

“Maledetti amici” è un viaggio nei ricordi, fatto di aneddoti, improvvisazioni, racconti divertenti, ma anche riflessioni su quello che è stato e ciò che potrà essere. Il tutto accompagnato dai brani di Musica da Ripostiglio, il gruppo maremmano pop-swing che in questi ultimi anni ha calcato le scene dei più importanti teatri italiani e di cui un brano è stato scelto per la famosa serie Netflix “Emily in Paris”. I “Musica da Ripostiglio” avranno il compito di fare da contraltare musicale agli interventi dei due protagonisti.

Diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei” e dopo lo spettacolo “Due maledetti amici” con Rocco Papaleo, “Maledetti amici” porta, questa volta, in scena l’attore, regista, scrittore e sceneggiatore Alessandro Haber.

I Musica da Ripostiglio sono Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni). Insieme, pubblico e artisti, festeggeranno poi l’arrivo del nuovo anno con un brindisi e un augurio a base di spumante e panettone.

I biglietti sono in vendita sul circuito online www.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda tutti i sabati dalle 15 alle 19. Per informazioni https://teatrofonderialeopolda.it.

Nella foto di Alessia Piccinetti: Giovanni Veronesi