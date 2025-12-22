Caccia al tesoro, tombolate e celebrazioni religiose: ecco i prossimi eventi per le festività natalizie

Scarlino (Grosseto). Continua il programma delle iniziative natalizie 2025 del Comune di Scarlino, un calendario organizzato con la ProScarlino, per coinvolgere cittadini e visitatori con appuntamenti dedicati ai più piccoli, occasioni di incontro e tradizione, senza dimenticare i momenti religiosi che caratterizzano il Natale.

Il programma

Le iniziative tornano mercoledì 24 dicembre. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, piazza Garibaldi a Scarlino capoluogo ospiterà una caccia al tesoro dedicata ai bambini, seguita dall’arrivo di Babbo Natale e da un momento conviviale con rinfresco. La serata proseguirà al Puntone, dove all’Auser è in programma la tradizionale tombola con inizio alle 20.30.

Sempre nella giornata della vigilia, alle 21.00, nella chiesa di San Donato a Scarlino sarà celebrata la Santa Messa di Natale, mentre alle 22.30 la funzione religiosa si terrà nella chiesa della Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo.

Il calendario prosegue venerdì 26 dicembre, con un altro appuntamento: alle 21.00, al circolo Arci di Scarlino capoluogo, è in programma una tombola aperta a tutti, occasione di ritrovo e condivisione nel clima delle feste.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Nell’ambito delle iniziative natalizie sono previste anche aperture straordinarie del Centro di documentazione Riccardo Francovich nelle giornate del 27 e 28 dicembre, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.