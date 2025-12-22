“Argentario Christmas Dog Show”: ecco i vincitori della sfilata cinofila

Monte Argentario (Grosseto). Si è svolta all’agriturismo Argentario la sfilata cinofila “Christmas Dog Show”, evento organizzato dalle associazioni Dog Village e Centro cinofilo degli Etruschi affiliate ad Opes Cinofilia, che ha richiamato numerosi appassionati e famiglie insieme ai loro amici a quattro zampe.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande entusiasmo, all’insegna del divertimento e della magia del Natale, offrendo momenti di condivisione, gioco e socializzazione tra cani e proprietari. L’atmosfera festosa, arricchita da addobbi natalizi e iniziative a tema, ha reso la giornata ancora più speciale.

Prima della sfilata, si è tenuta una significativa dimostrazione a cura dei cani del Monte Poliziano, che hanno effettuato il rifiuto delle esche, un’attività fondamentale per sensibilizzare il pubblico sul grave problema degli avvelenamenti dei cani. Un momento educativo di grande valore, volto a promuovere la prevenzione e la tutela degli animali.

L’evento ha rappresentato non solo un’occasione di svago, ma anche un’importante opportunità per diffondere la cultura cinofila, il rispetto e il benessere degli animali, valori da sempre al centro dell’attività delle associazioni organizzatrici.

La sfilata

La sfilata è stata vinta dal barbone G.M. Gastone, di proprietà di Diana Eleonora Bisaccio, piazza d’onore per il barbone nano Cirilla, di Federica Erimini, e terzo il Jack Russell Terrier Maia, di Sara Perillo, che ha conquistato anche il titolo del miglior soggetto dei comuni di Monte Argentario ed Orbetello.

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa e per la grande partecipazione del pubblico, a conferma dell’interesse crescente verso eventi che uniscono passione per i cani, aggregazione sociale e spirito natalizio.