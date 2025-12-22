Home GrossetoGiocattoli per i piccoli pazienti della Pediatria: donazione dei Babbi Natale motociclisti al Misericordia
Giocattoli per i piccoli pazienti della Pediatria: donazione dei Babbi Natale motociclisti al Misericordia

Protagonisti i Vespa Lions Club e il gruppo dei motociclisti

di Redazione
Grosseto. Una carovana di motociclisti e vespisti ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’ospedale di Grosseto.

Domenica scorsa i componenti del Vespa Lions Club e il gruppo dei motociclisti maremmani si sono recati al Misericordia per consegnare i doni. Il “rombo” di Vespe, Api e moto di ogni tipo ha sfilato in città prima di giungere al parcheggio del presidio sanitario di Grosseto.

I Babbi Natale motociclisti sono stati accolti dal personale medico e infermieristico che ha ringraziato tutti i partecipanti della carovana.

Le donazioni consistono in pacchi contenenti giocattoli per le bambine e i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria.

