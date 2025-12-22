Home CronacaRamo di una pianta cade su un mezzo di Sei Toscana: tronco abbattuto dai Vigili del Fuoco
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Ramo di una pianta cade su un mezzo di Sei Toscana: tronco abbattuto dai Vigili del Fuoco

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 33 views

Grosseto. Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta in via Vetulonia, dove un ramo di una pianta è caduto sopra un mezzo di Sei Toscana.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della parte di pianta finita sul veicolo e, successivamente, all’abbattimento dell’intero tronco, risultato in condizioni di discreto ammaloramento e potenzialmente pericoloso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la polizia Municipale e la Polizia Stradale di Grosseto.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro alla...

Giocattoli per i piccoli pazienti della Pediatria: donazione...

Bilancio Regione, sindaco e assessore: “Bene finanziamenti per...

Rischio idrogeologico: allerta meteo di codice giallo da...

Allevamento e commercio abusivo di gamberi della Louisiana:...

Castagno, ambiente e comunità: siglato accordo tra Città...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: