Ramo di una pianta cade su un mezzo di Sei Toscana: tronco abbattuto dai Vigili del Fuoco

Grosseto. Oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta in via Vetulonia, dove un ramo di una pianta è caduto sopra un mezzo di Sei Toscana.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione della parte di pianta finita sul veicolo e, successivamente, all’abbattimento dell’intero tronco, risultato in condizioni di discreto ammaloramento e potenzialmente pericoloso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la polizia Municipale e la Polizia Stradale di Grosseto.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.