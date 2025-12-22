Bilancio Regione, sindaco e assessore: “Bene finanziamenti per Museo archeologico e Parco della Rimembranza”

Grosseto. “È un risultato importante, frutto di un lavoro svolto nell’esclusivo interesse del territorio, quello riscosso dai consiglieri regionali Luca Minucci e Marco Stella riguardo gli emendamenti presentati alla legge di Bilancio: è per effetto di queste azioni che la nostra città potrà giovare di cospicui finanziamenti per l’anno 2026, fino a un massimo di 607mila euro. Il tutto è riferito a interventi volti alla riqualificazione del Museo archeologico e del Parco della Rimembranza sulle Mura medicee, così come indicato ai rappresentanti regionali nelle fasi preliminari dagli assessori comunali Luca Agresti e Riccardo Ginanneschi. Una particolare nota di soddisfazione deve, in questo caso, essere anche da noi espressa per l’apertura dimostrata dalla Regione”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco Bruno Ceccherini in una nota.