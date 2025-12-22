Rischio idrogeologico: allerta meteo di codice giallo da lunedì 22 fino a mezzanotte di martedì 23 dicembre

Grosseto. Per le piogge anche a carattere di rovescio, accompagnate da vento forte di scirocco, che da oggi interessano le isole dell’Arcipelago toscano, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 18 di oggi, lunedì 22, fino alla mezzanotte di domani, martedì 23 dicembre.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.