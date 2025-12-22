Home CronacaRischio idrogeologico: allerta meteo di codice giallo da lunedì 22 fino a mezzanotte di martedì 23 dicembre
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Rischio idrogeologico: allerta meteo di codice giallo da lunedì 22 fino a mezzanotte di martedì 23 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Per le piogge anche a carattere di rovescio, accompagnate da vento forte di scirocco, che da oggi interessano le isole dell’Arcipelago toscano, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore valido dalle ore 18 di oggi, lunedì 22, fino alla mezzanotte di domani, martedì 23 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Allevamento e commercio abusivo di gamberi della Louisiana:...

Castagno, ambiente e comunità: siglato accordo tra Città...

Welfare aziendale a sostegno delle madri lavoratrici: Estra...

La Uil: “Volantino con contenuti offensivi e lesivi,...

Una nuova biblioteca per la Pediatria: donazione di...

Saldi invernali, Confcommercio: “Partenza sempre più anticipata, non...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: