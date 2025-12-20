Home AttualitàIl Comune promuove un corso gratuito di autodifesa personale: come partecipare
Il Comune promuove un corso gratuito di autodifesa personale: come partecipare

L'iniziativa si svolgerà dal 10 gennaio al 28 marzo 2026

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci.

Sono questi gli obiettivi del corso gratuito di autodifesa personale (Krav Maga) promosso dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia. Saranno 12 lezioni, dal 10 gennaio al 28 marzo 2026, aperte a persone di tutte le età, dai 12 ai 90 anni. Un’iniziativa che punta a migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini.

«Abbiamo deciso di regalare a tutti i residenti della nostra comunità – afferma il sindaco Elena Nappi un corso di autodifesa aperto a tutte le età perché la sicurezza personale è essenziale per vivere con tranquillità ogni esperienza quotidiana. Questo corso rappresenta un’opportunità unica per apprendere tecniche fondamentali per la propria sicurezza e per affrontare situazioni di rischio con maggiore consapevolezza. Invitiamo tutti a partecipare, ragazzi e ragazze, adulti e anziani, per prendersi cura della propria protezione personale. Ringrazio la dottoressa Patrizia Bardini per la sensibilità dimostrata nel mettersi a disposizione per rilasciare gratuitamente la certificazione necessaria».

Le lezioni, riservate ai residenti, si terranno il sabato dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.

Per prendere parte al corso è richiesto il certificato medico non agonistico.

Al fine di agevolare e incentivare l’adesione al progetto, l’amministrazione comunale ha attivato una convenzione con la farmacia comunale “Laura Lorenzi”, che prevede l’effettuazione dell’elettrocardiogramma gratuito e la visita medica gratuita con la dottoressa Patrizia Bardini per ottenere il certificato per attività sportiva non agonistica, anche per coloro che non sono suoi pazienti. Sarà possibile presentarsi nelllo studio della dottoressa Bardini con l’Ecg fatto, anche senza appuntamento, durante i suoi orari di servizio.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio turistico – Iat in piazza Garibaldi (Tel. 0564.933678 – E-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

