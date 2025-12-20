Quaderni, diari, gadget, penne colorate e fumetti: donazione della Finanza ai piccoli pazienti della Pediatria

Home Senza categoriaQuaderni, diari, gadget, penne colorate e fumetti: donazione della Finanza ai piccoli pazienti della Pediatria
Donazione natalizia e visita di una delegazione con il Comandante provinciale

Grosseto. È Finzy, la mascotte delle Fiamme gialle, a decorare i quaderni donati ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale di Grosseto.

A consegnare i doni ai bambini è stata una delegazione della Guardia di Finanza, guidata dal Comandante provinciale, il Colonnello Diego Patriarca.

Il personale delle Fiamme gialle ha incontrato lo staff della Pediatria dell’ospedale Misericordia, alla presenza della direttrice del reparto, Susanna Falorni, del direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia, e di Michele Dentamaro, direttore medico di presidio.

I finanzieri hanno consegnato alle bambine e ai bambini del reparto, dell’ambulatorio e del Pronto soccorso pediatrico materiali utili per le attività ricreative come quaderni per disegnare, diari, gadget, penne colorate e fumetti con protagonista Finzy, allegro e tenace personaggio che con grande forza di volontà si impegna in una serie di attività investigative per contrastare i traffici illeciti.

Il Colonnello Patriarca ha voluto ribadire la vicinanza della Guardia di Finanza nei confronti dei pazienti del reparto e di tutti gli operatori sanitari per il quotidiano lavoro svolto, ringraziando per l’accoglienza riservata.

Da parte della dottoressa Falorni, del dottor Breggia e del dottor Dentamaro uno speciale ringraziamento alle Fiamme gialle per il sentimento di vicinanza espresso e per le donazioni ricevute.

