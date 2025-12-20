Home FollonicaLuminarie natalizie, l’assessore: “Grazie ai commercianti per la raccolta fondi, hanno reso la città più bella”
Luminarie natalizie, l'assessore: "Grazie ai commercianti per la raccolta fondi, hanno reso la città più bella"

di Redazione
Follonica (Grosseto). L’assessore Azzurra Droghini ringrazia il Centro commerciale naturale di Follonica.

“A nome della città ci tengo a ringraziare il Centro commerciale naturale di Follonica, nella figura del presidente Massimiliano Rossi, e tutti i commercianti che hanno volontariamente partecipato ad una raccolta economica e, in aggiunta all’illuminazione maestosa curata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, sono state illuminate a festa alcune zone comunque centrali, frequentate dal consistente movimento di gente che la nostra città sta attraendo in queste vacanze natalizie – dichiara Azzurra Droghini -.  Grazie alla loro partecipazione, infatti, anche il lungomare è illuminato e all’inizio di via Roma c’è una bella slitta natalizia, disponibile per le foto. Grazie a tutti”.

“Voglio ringraziare tutti i commercianti che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo – dichiara il presidente del Centro commerciale naturale Massimiliano Rossi -, dimostrando disponibilità in un periodo in cui è sempre molto difficile far quadrare i conti. Nonostante tutto, i commercianti di Follonica hanno dimostrato ancora una volta il loro attaccamento alla città e la loro grande voglia di offrire a grandi e bambini un calore e un clima natalizio ospitale ed accogliente. Grazie alla somma raccolta dai contributi dei commercianti, infatti, siamo riusciti a illuminare zone come il lungomare Italia, che renderà più piacevole la passeggiata al tramonto sentendosi avvolti dal clima natalizio di fronte alla splendida cartolina naturale offerta dal nostro golfo. Ci tengo a ringraziare, in modo particolare, chi ci ha aiutato nella raccolta dei contributi e nello specifico Mara Pistolesi e Rita Lotti, oltre a Roberta Beba Paradisi e a Francesco Signori. Buon Natale a tutti”.

