Servizi ai cittadini, il Comune investe 120mila euro: ecco gli interventi previsti

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello investe 120mila euro per i servizi ai cittadini, tra la realizzazione del nuovo fontanello dell’acqua di Polverosa e la manutenzione straordinaria dei parchi giochi per l’infanzia di competenza dell’Ente su tutto il territorio.

Tra manutenzioni straordinarie e nuove realizzazioni, il Comune di Orbetello ha investito 100mila euro destinati alla riqualificazione delle aree giochi pubbliche e 20mila per la realizzazione del fontanello a Polverosa: «Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria delle aree giochi – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi –, abbiamo già provveduto all’affidamento. E’ doverosa una precisazione: chi strumentalizza le cifre investite nelle singole aree, opera la diffusione di informazioni imprecise. Le somme destinate per ogni area, infatti, rispecchiano la necessità di riparazioni e/o sostituzioni riscontrate in sede di sopralluogo e, quindi, una somma maggiore corrisponde a un lavoro necessario più esteso».

Più soldi per le aree che hanno bisogno di più manutenzione, quindi, sono quelle dove sono state investite le somme più ingenti: «Questo può dipendere da molteplici fattori – chiarisce Berardi –: l’ampiezza dell’area e la maggiore o minore frequentazione da parte degli utenti. Non si possono mettere a confronto le aree vicine agli asili, come per esempio Neghelli o Fonteblanda, con aree giochi che, per vari motivi, sono meno frequentate da ragazzi e famiglie e quindi soggette a un’usura minore. I lavori di manutenzione straordinaria nel suo complesso partiranno a breve, ma invitiamo i cittadini, che ogni giorni frequentano quelle aree, a continuare con le segnalazioni, sempre molto utili per programmare eventuali ulteriori interventi».

«Per quanto riguarda la realizzazione del distributore di acqua potabile a Polverosa – dichiara ancora il consigliere delegato –, è stato approvato il progetto esecutivo che prevede, da parte del Comune, il lavoro di predisposizione all’installazione: collegamento alla rete elettrica, realizzazione di un impianto di terra ad uso esclusivo del distributore e, se non è già presente, richiesta di un nuovo allaccio idrico provvisto di contatore. Possiamo dare buone notizie anche in merito al distributore dell’acqua di Talamone, i cui lavori di installazione sono in programma per il mese prossimo».

«In questo momento il progetto – conclude Berardi – è in accordo di programma con Acquedotto del Fiora che fornirà, installerà e gestirà il fontanello e proprio la prossima settimana incontrerò il presidente di AdF, Roberto Renai, per questo e per altri progetti. Un investimento complessivo di 120mila euro per efficientare le aree verdi destinate a bambini e ragazzi che rappresentano un punto di ritrovo importante, particolarmente nell’immediato dopo scuola e per fornire un nuovo servizio, quello della distribuzione dell’acqua potabile, che va a completare la distribuzione coprendo la quasi totalità del nostro territorio».