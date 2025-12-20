I “giovani cinquantenni” del paese si ritrovano a cena: karaoke, brindisi e ricordi per celebrare l’evento

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Oltre 50 “giovani cinquantenni”, tutti nati nel 1975 e tutti castiglionesi doc, si sono ritrovati, nella serata di venerdì 19 dicembre, per celebrare insieme il traguardo del mezzo secolo, con una festa curata nei minimi dettagli e ricca di emozioni.

L’appuntamento è stato al Casty, nel pieno centro di Castiglione della Pescaia, dove ha preso vita una serata memorabile, capace di unire eleganza, divertimento e soprattutto il piacere di ritrovarsi. Dagli addobbi a tema, ai centrotavola, dalla torta fino alle bomboniere in stoffa realizzate con grande attenzione, ogni particolare ha contribuito a rendere l’evento unico e speciale.

La festa è stata un vero e proprio tuffo nel passato: un’occasione preziosa per rincontrarsi dopo molti anni, rivedere vecchi amici e compagni delle scuole elementari, condividendo ricordi, risate ed emozioni. Tra karaoke, brindisi e musica, la serata ha saputo coniugare nostalgia e voglia di stare insieme, trasformandosi in un momento da incorniciare.

Non è mancato, durante la festa, un pensiero commosso per chi non c’è più: Riccardo Lari, Giuseppina Bartoli, Daniele Signori e Gabriele Betti, ricordati con affetto da tutti.

Una festa semplice ma intensa, che ha dimostrato come i legami nati da ragazzi possano restare forti nel tempo e come Castiglione della Pescaia sappia essere, ancora una volta, il luogo ideale per cementare amicizie e condividere momenti di comunità e di relazione autentica.

Molti dei “ragazzi del ’75” non vivono più a Castiglione della Pescaia , ma il legame con il paese resta ancora molto forte.

A conclusione della serata sono stati consegnati alcuni gadget-ricordo: una t-shirt con la sagoma stilizzata del castello, la data dell’evento e la scritta “doc”, accompagnata da una calamita e una spilletta con la stessa grafica, a suggellare un anniversario importante.

La festa si è chiusa con il desiderio condiviso di non attendere altri traguardi importanti per ritrovarsi ancora, ma di rivedersi presto per continuare a coltivare legami, amicizie e momenti di convivialità che il tempo non ha mai scalfito.