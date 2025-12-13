Home AttualitàScuole chiuse per caldaie guaste, il Comune: “Al lavoro per ripristinare riscaldamenti e acqua calda”
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Scuole chiuse per caldaie guaste, il Comune: “Al lavoro per ripristinare riscaldamenti e acqua calda”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Orbetello (Grosseto). «Guasti imprevisti e imprevedibili alle caldaie hanno determinato la chiusura delle scuole dell’infanzia di Albinia e Consani, gli uffici sono già al lavoro per ripristinare acqua calda e riscaldamenti»: a farlo sapere è l’amministrazione comunale di Orbetello. 

«Nella scuola dell’infanzia di Albinia, in via Maremmana – spiega l’amministrazione -, si è verificata la rottura inattesa e non prevedibile di una tubazione in pressione di raccordo tra lo scambiatore di calore e il circuito di distribuzione di acqua calda da riscaldamento che ha determinato l’allagamento del locale tecnico che ha irrimediabilmente danneggiato la caldaia, determinando la necessità di sostituirla, in quanto i pezzi di ricambio non sarebbero stati disponibili in un tempo compatibile con le necessità relative alle attività didattiche»

«Anche l’asilo nido Consani è stato interessato da un guasto alla caldaia – chiarisce l’amministrazione che dovrà essere sostituita. Verificati gli effettivi problemi di funzionamento, infatti, per la caldaia attualmente presente nella struttura non risultano più reperibili pezzi di ricambio e, anche in questo caso, si è optato per la soluzione più veloce e conforme alle esigenze didattiche». 

«In questo momento siamo impegnati per risolvere il disagio – concludono dall’amministrazione – e possiamo presumere che sarà possibile riaprire le scuole nei tempi previsti dall’ordinanza, ma ci riserviamo di darne ulteriore comunicazione. Ci scusiamo per il disagio con gli utenti e i lavoratori, ma siamo al lavoro da giorni per valutare i guasti e le soluzioni da mettere in campo e abbiamo provveduto a comunicare quanto sopra una volta definito il quadro della situazione».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Pesca, Minucci: “Dal Governo fatti concreti, ridotto taglio...

Natale di solidarietà: ecco il “Regalo sospeso” per...

Natale di solidarietà: il Comune offre i “Buoni...

Pesca in laguna e acquisto del pesce a...

Lotta al caporalato: vertice in Prefettura del Consiglio...

Vigili del Fuoco: Sergio Rubegni confermato segretario provinciale...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: