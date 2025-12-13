Home Colline MetallifereIncidente di caccia: muore anziano
Colline MetallifereCronacaCronaca Colline MetallifereCronaca Grosseto

Incidente di caccia: muore anziano

L'episodio è accaduto nel comune di Massa Marittima

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 76 views

Massa Marittima (Grosseto). Un uomo di 82 anni è morto questa mattina, intorno alle 12, a causa di un incidente di caccia avvenuto in un bosco in località Poggione, a Montebamboli, nel comune di Massa Marittima.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti l’ambulanza di Massa Marittima, con medico e infermiere a bordo, e l’elisoccorso Pegaso 2. Una volta arrivati, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima e del Norm di Follonica, nonché i Carabinieri Forestale di Massa Marittima.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La rete dei sentieri sarà riqualificata: presentato il...

Mercatini, arrivo di Babbo Natale e musica: una...

Controlli della Finanza in città: sequestrati coltelli e...

Politiche ambientali, Scarlino nel Cuore: “Istituire Commissione consiliare”

Incidente nella notte sull’Aurelia: uomo trasportato in ospedale

Cimitero: i resti delle salme esumate dal 2017...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: