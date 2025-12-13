Incidente di caccia: muore anziano

Massa Marittima (Grosseto). Un uomo di 82 anni è morto questa mattina, intorno alle 12, a causa di un incidente di caccia avvenuto in un bosco in località Poggione, a Montebamboli, nel comune di Massa Marittima.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti l’ambulanza di Massa Marittima, con medico e infermiere a bordo, e l’elisoccorso Pegaso 2. Una volta arrivati, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima e del Norm di Follonica, nonché i Carabinieri Forestale di Massa Marittima.