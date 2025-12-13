La Lega riunita per lo scambio degli auguri di Natale: collegamento a sorpresa di Matteo Salvini

Grosseto. Ieri sera, i tesserati della Lega della provincia di Grosseto si sono ritrovati per un momento conviviale in occasione dello scambio degli auguri di Natale. Un’apericena partecipata e sentita, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro, confronto e condivisione tra militanti, amministratori e dirigenti del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana, Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, e Andrea Barabotti, deputato della Lega. In particolare, Susanna Ceccardi, di rientro da Bruxelles, ha voluto fortemente essere presente a questo momento di convivialità, arrivando a modificare i propri impegni istituzionali pur di essere a Grosseto insieme ai tesserati e agli amici della Lega.

Il momento più significativo della serata è stato il collegamento a sorpresa del segretario federale Matteo Salvini, che ha voluto salutare personalmente i presenti. Nel suo intervento, Salvini ha ringraziato Andrea Crippa e Andrea Maule per i rispettivi ruoli e per il lavoro che stanno portando avanti per la Lega Toscana e per la Lega di Grosseto.

Nel video collegamento, il segretario federale ha inoltre sottolineato quanto tenesse a rivolgere il suo personale saluto agli amici della Lega di Grosseto, assicurando che non mancherà occasione per essere presente anche di persona sul territorio.

Salvini ha poi richiamato l’attenzione sugli imminenti appuntamenti elettorali, a partire dal referendum sulla giustizia, per soffermarsi successivamente sulle prossime elezioni amministrative, indicate come un passaggio fondamentale per la Lega di Grosseto e per la Lega Toscana nel loro complesso, chiamate a un risultato importante dopo la recente tornata regionale.

“La serata si è conclusa in un clima di partecipazione, unità e spirito di squadra – si legge in una nota del Carroccio -, confermando la volontà della Lega grossetana di proseguire con determinazione nel proprio percorso politico, rafforzando il rapporto con i tesserati e con i cittadini del territorio”.