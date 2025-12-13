Natale di solidarietà: ecco il “Regalo sospeso” per un dono ai bambini in difficoltà

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica con la Pro Loco e tanti altri partner lancia l’iniziativa di solidarietà “Regalo sospeso”, un gesto per assicurare che il calore del Natale raggiunga tutti i bambini follonichesi.

Il progetto

Il progetto invita i cittadini a donare un “regalo sospeso”, ovvero un dono di Natale destinato ai bambini più bisognosi di età compresa tra 0 e 12 anni. La raccolta dei doni si svolge in collaborazione con la Pro Loco Follonica e il negozio Dobedò, che già lo scorso anno aveva sperimentato con successo l’iniziativa. I regali si raccolgono quindi al negozio Dobedò di Follonica, già da ora, e alla Casa di Babbo Natale al giardino del Casello Idraulico, a partire dal 15 dicembre, giorno di apertura (nel pomeriggio l’inaugurazione).

Sul pacchetto deve essere specificata l’età orientativa di riferimento del destinatario del dono e – quando serve – se indirizzato a una bambina o a un bambino.

Collaborano nella distribuzione alle famiglie la Caritas, la Croce Rossa Italiana e la Chiesa Apostolica Evangelica, che hanno contatti diretti con le famiglie che necessitano di sostegno.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, fa un appello: “Il ‘Regalo sospeso’ non è solo un pacchetto, è un messaggio di speranza e di coesione. Vedere la Pro Loco, il commercio locale e le associazioni di volontariato come Caritas, Croce Rossa e la Chiesa Apostolica Evangelica lavorare insieme con questo spirito è la dimostrazione che Follonica è una città solidale. Invito tutti i follonichesi a partecipare, perché non c’è niente di più bello che donare un sorriso a un bambino, soprattutto a Natale.”