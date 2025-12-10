“Giovani ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena”: ultima fase del progetto

Follonica (Grosseto). Si avvicina la fase conclusiva del progetto “Giovani ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena”, un’iniziativa che nelle ultime settimane ha coinvolto decine di studenti degli istituti “A. Bugiani” e “L. Pacioli” di Follonica in un percorso di conoscenza, esplorazione e narrazione del patrimonio storico lorenese della città.

Il progetto, ideato e promosso dal comitato provinciale di Aics di Grosseto, nasce con l’obiettivo di rendere i ragazzi protagonisti attivi della valorizzazione culturale del territorio, permettendo loro di scoprirne i luoghi simbolo e di raccontarli alla cittadinanza attraverso un linguaggio nuovo, fresco e profondamente partecipato.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente provinciale dell’Aics Alessandro Semplici, intende offrire agli studenti un’occasione concreta per avvicinarsi alla storia locale non solo come materia di studio, ma come esperienza diretta. Lungo il percorso, i giovani partecipanti hanno avuto modo di osservare da vicino come l’eredità lasciata da Leopoldo II di Lorena abbia contribuito alla crescita della città e alla definizione della sua identità moderna. Il progetto, realizzato con il contributo della Regione Toscana e il patrocinio di Aics Toscana, si distingue per il taglio educativo e culturale, capace di unire conoscenza storica, cittadinanza attiva e sviluppo di competenze comunicative.

Ha inaugurato il percorso una giornata tematica all’interno del Palazzo Granducale, uno dei massimi esempi dell’architettura industriale ottocentesca voluta dal Granduca. Qui gli studenti hanno preso parte a un’attività coordinata dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, esplorando il giardino botanico e approfondendo temi legati alla tutela ambientale e alla biodiversità.

Il progetto è proseguito con un incontro dedicato alla vita musicale e teatrale nel Granducato di Toscana, tenuto da Selena Doncovio, studentessa dell’Università di Pisa alla facoltà di Discipline dello Spettacolo e Comunicazione nonchè responsabile dell’Aics per cultura ed eventi, che ha guidato i ragazzi alla scoperta del contesto sociale e artistico in cui operò Leopoldo II.

Gli studenti diventano “Ciceroni”

I prossimi 18 e 19 dicembre gli alunni accompagneranno cittadini, famiglie e classi della scuola primaria in un tour guidato gratuito alla scoperta dei principali monumenti lorenesi di Follonica. Sarà un’occasione preziosa per conoscere la città attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, che racconteranno storia, curiosità e aneddoti frutto del lavoro svolto nelle settimane precedenti.

Ai cittadini è rivolto un invito speciale a partecipare: prendere parte alle visite significa sostenere un percorso formativo che mette i giovani al centro, offrendo loro la possibilità concreta di esercitare competenze comunicative, relazionali e di cittadinanza attiva. Il coinvolgimento del pubblico rappresenta un elemento fondamentale del progetto, perché consente agli studenti di sperimentarsi come guide e ambasciatori del patrimonio culturale della loro città.

I partecipanti potranno presentarsi direttamente alle 8.30 nei punti di partenza:

18 dicembre – Istituto “L. Pacioli” (via Gorizia);

19 dicembre – Istituto “A. Bugiani” (ex Ilva)

La mostra

Il percorso si concluderà il 21 dicembre con una mostra di elaborati grafici e brochure in italiano e spagnolo, esito finale del lavoro svolto dagli studenti. L’esposizione, aperta a tutta la cittadinanza, sarà allestita nella Sala Tirreno e sarò visitabile dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Nel quadro delle sue attività, Aics ricorda che il progetto nasce all’interno del proprio Settore Cultura, impegnato nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale dei territori. Attraverso iniziative educative, laboratori, eventi e percorsi di scoperta, il settore promuove la partecipazione attiva dei giovani e favorisce il dialogo tra scuole, istituzioni e comunità. Progetti come “Giovani ciceroni alla scoperta di Leopoldo II di Lorena” rappresentano uno strumento concreto per diffondere conoscenza, sostenere la crescita culturale e formare cittadini consapevoli e partecipi.

Il comitato provinciale dell’Aics Grosseto ringrazia il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, il Comune di Follonica, i dirigenti scolastici degli istituti “A. Bugiani” e “L. Pacioli” e l’assessore alla cultura Stefania Turini per la collaborazione e il supporto offerti alla realizzazione del progetto.