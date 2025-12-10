Mercatini, giochi, musica: ultimo appuntamento con “Accendiamo il Natale”

Paganico (Grosseto). Il Comune di Civitella Paganico, insieme al Centro commercialenNaturale di Paganico e alla Pro Loco, con il contributo di Toscana Promozione Turistica, presenta l’edizione 2025 di “Accendiamo il Natale”, in programma domenica 14 dicembre in piazza della Vittoria a Paganico, dalle 9 alle 19.

Dopo il successo del primo appuntamento, il Natale a Paganico torna domenica 14 dicembre con l’ultima giornata di festa: un ricco calendario di iniziative, bancarelle, musica e attività dedicate a grandi e piccoli.

Il programma

Protagonisti saranno ancora una volta i mercatini di Natale, con artigiani, produttori locali, idee regalo e specialità enogastronomiche, insieme a un’area street food che porterà sapori tipici e proposte per tutta la giornata.

Per questa seconda e conclusiva giornata arriva a Paganico il Ludobus Bandus, un furgone carico di giochi in legno che trasforma ogni luogo in uno spazio di gioco e condivisione. Giochi giganti, giochi tradizionali dal mondo e attività creative renderanno la piazza un grande parco ludico aperto a tutti, senza barriere culturali, linguistiche o di età.

Tra le attività più attese torna anche l’equitazione emotiva con Fiorenza e i suoi cavalli: i bambini potranno vivere l’esperienza del battesimo della sella, un momento speciale di relazione e scoperta.

Il programma sarà arricchito dall’esibizione di ginnastica artistica a cura della Polisportiva Paganico, esibizione e intrattenimento della scuola di ballo Odissea 2001 e musica e animazione lungo tutta la giornata.

Riapriranno inoltre due attrazioni amatissime dai più piccoli: la Casa di Babbo Natale, per consegnare le letterine e scattare foto ricordo, e la Tana del Grinch, pronta ad accogliere i visitatori in un’atmosfera divertente e natalizia.