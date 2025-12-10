“Sguardi sull’anima”: al via la mostra di pittura nella sede dell’Agaf

Grosseto. Nella galleria dell’associazione Agaf-Aps di via Mazzini 61, a Grosseto, giovedì 11 dicembre, alla presenza delle autorità, sarà inaugurata l’iniziativa d’arte figurativa e culturale “Sguardi sull’anima”.

Il presidente dell’Agaf, Gennarino Salvo, evidenzia che l’iniziativa d’arte/culturale si svolgerà dal 13 dicembre al 10 gennaio 2026, con la collaborazione dell’associazione “Anna Magnani” di Grosseto.

Parteciperanno all’evento oltre 20 artisti di Agaf (pittori, scultori e grafici) di Grosseto e cultori d’arte dell’associazione culturale “Anna Magnani£, con conferenze e pillole di poesie e pensieri riguardanti l’anima.

“Verranno esposte oltre 30 opere di pittura, scultura e grafica, che rappresentano il sentire artistico di questa entità incorporea che si manifesta non con le parole, ma con immagini – spiega Gennarino Salvo -. Evento da non interpretare come una semplice collettiva, ma come un’esposizione di opere imprevedibili e inattese, in grado di mettere a nudo il gesto, la personalità e il pensiero dell’artista contemporaneo su un tema così impegnativo come l’anima”.

Il programma:

11 dicembre, alle 17.00, inaugurazione nella sede di Agaf di via Mazzini 61, a Grosseto;

15 dicembre, alle 17.30, conferenza a cura dell’associazione “Anna Magnani”, relatrice la dott.ssa Paola Silvestroni;

20 dicembre, alle 17.00, “Pillole di pensieri e poesie sull’anima”, dell’associazione “Anna Magnani;

10 gennaio 2026, alle 17.00, all’Agaf, premiazione dei primi 3 classificati e consegna degli attestati di partecipazione.

Orari di apertura: dalle 17.00 alle 19.30. L’Agaf sarà chiuso i giorni festivi, il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 2 gennaio.