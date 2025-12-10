Home AttualitàLa fiamma olimpica arriva a Grosseto: varia l’orario del passaggio in città
La fiamma olimpica arriva a Grosseto: varia l’orario del passaggio in città

Ecco il percorso che sarà effettuato

di Redazione
Grosseto. Gli organizzatori del passaggio della fiamma olimpica hanno comunicato al Comune di Grosseto che il passaggio della fiaccola avverrà con circa 45 minuti di ritardo rispetto alla normale tabella di marcia.

L’avvio del percorso su via Senese, quindi, è previsto per le 9 circa di domani mattina.

Il percorso

Resta invariato il percorso così formato: partenza dal piazzale su via Senese all’altezza del civico 78, poi direzione piazza Volturno, viale Ombrone, piazza Fabbrini, via Liri, via Scansanese e piazza Ponchielli.

Il corteo proseguirà poi su via Battisti, piazza De Maria, via dei Mille, via Ferrucci, piazza La Marmora, via Gramsci (contromano), piazza Gioberti, via Manin, piazza Duomo, corso Carducci, poi a destra su via Saffi, via Amiata, via Fossombroni, viale Porciatti, via Fallaci, piazza Rosselli, via Bonghi, via Saturnia, largo Manetti, via Zanardelli, viale Sonnino, sottopasso ferroviario e arrivo in via Fabio Massimo.

Il passaggio in piazza Duomo, che sarà accolto dal sindaco Vivarelli Colonna, è previsto per le 9.30 circa.

