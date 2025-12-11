Home Attualità“Maestri del Lavoro”: il consiglio provinciale ricevuto in Prefettura
Grosseto. Sono stati ricevuti ieri in Prefettura dal Prefetto Paola Berardino i nuovi componenti del consiglio provinciale dei “Maestri del Lavoro” di Grosseto, recentemente nominati per il quadriennio 2026–2029. 

Nel corso dell’appuntamento è stato ufficialmente presentato al Prefetto il nuovo Console provinciale appena eletto, il Maestro del Lavoro Doriano Gistri, la cui nomina diverrà pienamente operativa dal gennaio 2026 fino a dicembre 2029. Il nuovo Console Gistri subentrerà al Maestro del Lavoro Maurizio Graziano Favilli, che al termine del proprio mandato è stato insignito del titolo di Console emerito in riconoscimento dell’impegno e del contributo offerto all’attività del Consolato provinciale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle attività e sul ruolo del Consolato provinciale nell’ambito della promozione del valore del lavoro e della formazione delle giovani generazioni.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dal Consolato e per il valore delle iniziative portate avanti da tutto il corpo dei Maestri del Lavoro in questi anni, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Console. 

