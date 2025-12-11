Home AttualitàLa fiamma olimpica ha attraversato la città: centinaia di persone ad accoglierla – TUTTE LE FOTO
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

La fiamma olimpica ha attraversato la città: centinaia di persone ad accoglierla – TUTTE LE FOTO

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 47 views

Grosseto. Uno spettacolo suggestivo.

La fiamma olimpica di Milano Cortina 26 è passata a Grosseto generando entusiasmo e grande partecipazione. Molte centinaia i grossetani che hanno accompagnato il percorso del simbolo per eccellenza dei Giochi.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha salutato il passaggio dei tedofori in piazza del Duomo, a ridosso del Municipio: “È stata un’emozione unica. Le Olimpiadi di Milano Cortina 26 sono un’opportunità enorme per tutto il Paese. La fiamma olimpica è sinonimo di amore, fratellanza, unione tra i popoli: assistere da vicino al suo passaggio è un’esperienza davvero preziosa che, ne sono certo, in molti porteranno nel loro cuore”.

Il sindaco Vivarelli Colonna e il comandante della Municipale Alessio Pasquini hanno poi espresso il loro plauso alle donne e agli uomini della Polizia locale: “Per il prezioso lavoro di supporto svolto, come sempre, con attenzione e assoluta premura. Così come vogliamo ringraziare tutti i volontari della Protezione civile che hanno preso parte all’evento“.

Entusiasta anche l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi: “Per ragioni di lavoro in Parlamento sono stato costretto a restare a Roma, non ho quindi potuto prendere parte all’evento in presenza, ma posso assicurarvi che sono stato lì, tra la mia gente e nella mia Grosseto, con tutto me stesso. Il passaggio della fiamma olimpica è un momento storico, preziosissimo frammento che incarna anche valori fatti di cultura, società, tradizione. Sono davvero lieto che il capoluogo maremmano sia stato inserito nel circuito di passaggio di questo fantastico simbolo di pace e sport”.

Le foto della galleria in basso sono di Ezio Cairoli

Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Fiamma olimpica a Grosseto
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Stelle di Natale e palline blu: le mamme...

Verso Bruxelles: i vertici di Cia nazionale a...

“Natale in Arte” e “Miscellanea”: al via due...

Biciclettata e camminata: doppio appuntamento con la solidarietà...

“Maestri del Lavoro”: il consiglio provinciale ricevuto in...

La fiamma olimpica arriva a Grosseto: varia l’orario...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: