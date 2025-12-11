Biciclettata e camminata: doppio appuntamento con la solidarietà per aiutare Insieme in Rosa

Grosseto. Domenica 14 dicembre, alle 9, a Grosseto l’appuntamento è con la solidarietà.
Partiranno dal centro della città a sostegno di Insieme in Rosa Onlus la biciclettata e la camminata adatte a tutti, per condividere bellezza, il movimento e un messaggio d’amore verso la comunità.
Il programma
Il programma prevede alle 9 il ritrovo al salone B.Rush Eco Hair Beauty di Stefania Rustici, colazione, iscrizione e raccolta fondi. Alle 10 partirà la pedalata in amicizia aperta a tutti, con i Ciclostorici maremmani e la Fiab Grosseto ciclabile, attraversando le Mura fino al ponte dell’Ombrone. Alle 10.30 via al trekking urbano a cura di Lola Canton.
«Un percorso affascinante nel cuore di Grosseto, – racconta l’organizzatrice – tra vicoli, Mura medicee e scorci storici, per scoprire insieme la città in un modo lento, consapevole e solidale».
Alle 12.30 è previsto il rientro con aperitivo, scambio di auguri con gadget e strenna natalizia per tutti i partecipanti.
Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Insieme in Rosa onlus. Per informazioni e pre-iscrizioni: cell. 339.4601627 (Stefania).