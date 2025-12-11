Home AttualitàBiciclettata e camminata: doppio appuntamento con la solidarietà per aiutare Insieme in Rosa
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Biciclettata e camminata: doppio appuntamento con la solidarietà per aiutare Insieme in Rosa

L'iniziativa è in programma domenica 14 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 7 views

Grosseto. Domenica 14 dicembre, alle 9, a Grosseto l’appuntamento è con la solidarietà.

Partiranno dal centro della città a sostegno di Insieme in Rosa Onlus la biciclettata e la camminata adatte a tutti, per condividere bellezza, il movimento e un messaggio d’amore verso la comunità.

Il programma

Il programma prevede alle 9 il ritrovo al salone B.Rush Eco Hair Beauty di Stefania Rustici, colazione, iscrizione e raccolta fondi. Alle 10 partirà la pedalata in amicizia aperta a tutti, con i Ciclostorici maremmani e la Fiab Grosseto ciclabile, attraversando le Mura fino al ponte dell’Ombrone. Alle 10.30 via al trekking urbano a cura di Lola Canton.

«Un percorso affascinante nel cuore di Grosseto, – racconta l’organizzatrice tra vicoli, Mura medicee e scorci storici, per scoprire insieme la città in un modo lento, consapevole e solidale».

Alle 12.30 è previsto il rientro con aperitivo, scambio di auguri con gadget e strenna natalizia per tutti i partecipanti.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Insieme in Rosa onlus. Per informazioni e pre-iscrizioni: cell. 339.4601627 (Stefania).

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La fiamma olimpica ha attraversato la città: centinaia...

“Maestri del Lavoro”: il consiglio provinciale ricevuto in...

La fiamma olimpica arriva a Grosseto: varia l’orario...

Mercatini, giochi, musica: ultimo appuntamento con “Accendiamo il...

“Sguardi sull’anima”: al via la mostra di pittura...

Sciopero generale: la Cgil organizza 5 autobus per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: