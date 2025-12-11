“Natale in Arte” e “Miscellanea”: al via due mostre in città

Grosseto. Anche per questo 2025 si rinnova il tradizionale incontro di artisti creato dalle associazioni Primavera maremmana ed Eventi.

Domenica 13 dicembre, dalle 17.30, apriranno i battenti la mostra “Natale in Arte” alla sala d’arte Pascucci – Galleria Modigliani in piazza Valeri 3, un appuntamento artistico che da anni caratterizza il periodo natalizio, punto di incontro tra artisti ed amanti dell’ arte, e la mostra “Miscellanea” alla Galleria Eventi, in via Varese 18, collettiva che va ad abbracciare i gusti più svariati, portando i visitatori in mondi diversi, variegati, dove ognuno può trovare l’opera più affine al suo sentire.

Entrambe le mostre saranno aperte dal 13 al 21 dicembre con orario dalle 17.30 alle 19.30 e, in occasione del finissage, alla Galleria Eventi si terrà la presentazione di due raccolte poetiche: “Un Icaro impertinente” di Antonella Lodde e “Combattente” di Samantha Stringati, presentate da Simona Notaro.

Gli artisti

Gli artisti in mostra nella Sala Pascucci sono Piero Ardenghi, Carlo Bonazza, Antonio Chessa, Marco Colosi, Pietro Corridori, Oscar Corsetti, Giulia Dari, Gaetano Mendola, Francesca Naso, Armando Orfeo, Cristina Paolini, Germano Paolini, Irene Papini, Pasqualino Salvarelli, mentre in esposizione alla Galleria Eventi troverete le opere di Piero Ardenghi, Emiliano Baldi, Elisa Bardi, Anna Capanni, Enrico Contu, Pietro Corridori, Michele Fusco, Manola Gazzarri, Giuliano Giuggioli, Giulio Giuggioli, Daniele Govi, Torsten Krutsch, Giuseppe Lafavia, Antonio Lazari, Andrea Lipparini, Vanessa Mancini, Anna Mannella, Marco Miglianti, Isabella Musu, Armando Orfeo, Cristina Paolini, Germano Paolini, Laura Provenni, Francesca Sersanti, Chiara Toniolo.