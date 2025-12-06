Una nuova chiesa al monastero di Siloe: sarà dedicata allo Spirito Santo

Grosseto. Il prossimo 7 dicembre, vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione, la comunità monastica di Siloe vivrà un momento di grande grazia: la celebrazione eucaristica con la dedicazione della nuova chiesa e dell’altare, culmine di un cammino lungo e fecondo che ha preso forma nel silenzio e nella preghiera, ma anche grazie alla generosità di tanti. Il rito sarà presieduto dal vescovo Bernardino.

La chiesa sarà dedicata allo Spirito Santo.

Era l’11 luglio 2021, festa di san Benedetto, quando fu posta la prima pietra del nuovo edificio sacro, a suggello di un progetto avviato alcuni anni prima. Già nel 2018, in occasione della Settimana della Bellezza, venne infatti presentato pubblicamente il disegno architettonico firmato da Edoardo Milesi, autore anche del complesso monastico di Siloe. La presentazione avvenne in due momenti significativi: dapprima in un incontro rivolto agli architetti e agli studenti delle scuole superiori, poi in cattedrale, cuore della Chiesa diocesana.

Non pochi anni fa i monaci arrivarono a Grosseto e il vescovo Babini li accolse come parte di questa Chiesa, con un’identità specifica. Prima tappa è stata la costruzione di una parte del monastero, dove la comunità potrsse svolgere la sua vita; ora la chiesa. Il fatto che la presentazione di questo progetto sia avvenuta in cattedrale è molto bello: è la chiesa-madre che genera la chiesa del monastero.

Quella “chiesa figlia” è ormai pronta ad accogliere il popolo di Dio per la celebrazione e la preghiera.

L’architetto Milesi ha concepito l’intero complesso ispirandosi alla tradizione cistercense, cercando una perfetta armonia tra architettura e paesaggio. “Le sue forme – ha spiegato – furono imitazioni di archetipi che richiamano al principio dell’universo”.

Il monastero, immerso nella natura della collina di Poggi del Sasso, è oggi un luogo dove tutto parla di essenzialità e bellezza: le pietre, la luce, il ritmo dei giorni. Il nuovo edificio di culto si pone in continuità con questa ispirazione, come una nuova tappa del medesimo cammino spirituale e architettonico.

“La nuova chiesa – racconta Milesi – si inserisce nel contesto monastico, ma con un suo accesso autonomo e indipendente. Lo spazio è delimitato dal prolungamento del recinto in pietra del monastero, sormontato da un mantello in zinco-titanio. L’ingresso, posto al tramonto, è annunciato da un sacrato in pietra locale e da un leggero nartece in legno. All’interno, una vela di copertura a falda unica, sostenuta da colonne lignee inclinate, si innalza verso il cielo come una grande tenda sospesa”.

Un tratto distintivo del progetto è la luce, che diventa materia e linguaggio teologico. Un taglio verticale nell’abside accoglie una grande croce in legno, mentre una dorsale di luce zenitale attraversa la navata, illuminando i poli liturgici.

La luce cambia durante il giorno, “tracciando – dichiara ancora l’architetto – il percorso del sole lungo le pareti della chiesa e tenendo come fuoco principale l’altare”.

Semplicità, sobrietà e accoglienza sono le parole che meglio descrivono la nuova chiesa di Siloe, pensata come spazio in cui ogni elemento conduce all’incontro con il Mistero. “La linea retta regna sulle pareti, la curva sulla volta – spiega Milesi –; gli unici ornamenti sono la luce, il canto e la musica”.

In vista della celebrazione del 7 dicembre, la comunità monastica si prepara con riconoscenza. “Ogni pietra di questo edificio racconta un cammino di fede condiviso – afferma padre Mario Parente, priore di Siloe –. Questa chiesa non è solo nostra, ma di tutti coloro che cercano Dio nel silenzio, nella bellezza e nella comunione. Sarà una casa aperta, un segno di speranza anche per tutta la nostra Chiesa diocesana”.

La dedicazione della nuova chiesa di Siloe rappresenta dunque non soltanto la conclusione di un progetto architettonico, ma l’inizio di una nuova stagione di vita monastica. Nella pietra e nella luce di questo luogo si riflette il desiderio di un incontro sempre rinnovato tra Dio e l’uomo, nella quotidiana liturgia della bellezza.

Un evento che segna anche una tappa importante per l’intera Chiesa di Grosseto: l’ultima dedicazione di una nuova chiesa in diocesi risale infatti al dicembre 2018, con la consacrazione della parrocchia Madre Teresa di Calcutta nel quartiere Cittadella. Da allora, Siloe raccoglie e rinnova quel gesto di fede e di comunione ecclesiale, come segno che il Signore continua a costruire la sua casa in mezzo al suo popolo.