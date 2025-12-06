Home Colline MetallifereLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 9 dicembre

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Martedì 9 dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima, per un intervento sulla rete idrica in piazza Garibaldi.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via Cavour, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, largo Sicilia, via delle Rocchette, via Salvestrini, via dell’Orologio, via del Camparello, via Nuova, viale Fratti, Largo Campania, via Terrarossa, via Pio Fidanzi, via Castellazzo, via Piemonte e vie limitrofe del centro storico. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.   

