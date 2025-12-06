Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Massa Marittima (Grosseto). Martedì 9 dicembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima, per un intervento sulla rete idrica in piazza Garibaldi.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Toscana, via Cavour, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, largo Sicilia, via delle Rocchette, via Salvestrini, via dell’Orologio, via del Camparello, via Nuova, viale Fratti, Largo Campania, via Terrarossa, via Pio Fidanzi, via Castellazzo, via Piemonte e vie limitrofe del centro storico. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

