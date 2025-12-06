Croce Rossa, assemblea regionale dei giovani in Maremma: presenti 140 volontari

Gavorrano (Grosseto). Domenica 7 dicembre si terrà a Gavorrano l’assemblea dei giovani della Cri Toscana, un momento centrale per le volontarie e i volontari più giovani; un luogo di confronto, coordinamento e definizione delle linee strategiche che guideranno l’azione giovanile regionale nel 2026.

L’incontro consentirà di valorizzare le esperienze territoriali, rafforzare la rete tra i comitati e promuovere nuove modalità di partecipazione e responsabilizzazione dei giovani volontari.

Saranno circa 140 i volontari under 32 provenienti dai comitati di tutta la regione, con la partecipazione dell’amministrazione locale e il coinvolgimento di due realtà esterne – Coldiretti e Change For Planet – in un’ottica di dialogo intersettoriale sui temi della cittadinanza attiva, della sostenibilità e dell’impegno sociale.

«Questi momenti di incontro e confronto rappresentano un appuntamento di vitale importanza per lo sviluppo della gioventù in Toscana. L’assemblea non è soltanto uno spazio decisionale, ma un’occasione per rafforzare la rete tra i comitati della regione, favorendo una collaborazione sempre più strutturata e continuativa – ha commentato Fabio Giovannini, vicepresidente e rappresentante regionale dei giovani -. Il dialogo diretto tra i giovani volontari e i loro rappresentanti territoriali permette infatti di condividere buone pratiche, individuare nuove strategie operative e consolidare un percorso comune. Questo lavoro sinergico si traduce in un rafforzamento delle attività rivolte alla promozione e alla crescita della gioventù, ampliandone l’impatto sui territori e contribuendo alla costruzione di una comunità più consapevole e attiva».

Dati attività Giovani – Croce Rossa Italiana Toscana 2025

Giovani iscritti all’associazione: 2.147

Giovani volontari coinvolti nelle attività: circa 1.150

Ore complessive di attività: circa 1.500

Cittadini giovani coinvolti: oltre 15.000 under 32 (fascia 15–35 anni)

Bambini raggiunti: più di 500 nella fascia 8–13 anni (Progetto 8–13)

Principali attività svolte

Love Red, campagna dedicata all’educazione all’affettività e alla sessualità consapevole;

Sicurezza on the Road, progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale;

programmi per la promozione di stili di vita sani, con attività educative e di prevenzione rivolte ai giovani;i

Iniziative di cittadinanza attiva e responsabile, per favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita delle comunità.

In un quadro aggiornato relativo alla partecipazione giovanile all’interno della Croce Rossa Italiana in Toscana per il 2025, emerge un dato significativo: il numero dei giovani presenti nell’associazione rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024. L’ingresso di nuovi volontari compensa infatti in modo quasi perfetto coloro che, per motivi personali o percorsi di vita, interrompono l’attività.

Questo equilibrio conferma una buona capacità attrattiva da parte dell’associazione, ma evidenzia al tempo stesso la necessità di rafforzare ulteriormente le politiche di coinvolgimento e sviluppo rivolte ai giovani.

Due le direttrici principali individuate.

La prima riguarda il potenziamento del coinvolgimento dei giovani già attivi in Croce Rossa, attraverso una maggiore diversificazione delle attività e delle tematiche proposte, il loro inserimento in ruoli di responsabilità e decisionali a ogni livello, e la valorizzazione delle competenze personali e dei percorsi formativi.

La seconda si concentra sulle nuove forme di volontariato, come i progetti dedicati alla fascia 8–13 anni, il volontariato a progetto e i percorsi di formazione scuola-lavoro. Queste iniziative permettono ai ragazzi di avvicinarsi alla realtà della Croce Rossa senza essere ancora volontari effettivi, offrendo un primo contatto diretto con l’impegno sociale e con i valori dell’Associazione.

L’obiettivo è mostrare ai giovani che la Croce Rossa è un luogo in cui poter esprimere le proprie capacità, sviluppare idee e contribuire a progetti concreti, mettendo a disposizione tempo, energie e competenze. Un percorso essenziale per incrementare l’engagement e favorire l’ingresso di nuove generazioni motivate a operare all’interno della più grande rete umanitaria del mondo.