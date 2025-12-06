Partita di calcio tra Grosseto e Prato: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. È stata emessa un’ordinanza relativa a modifiche temporanee alla circolazione in occasione dell’incontro di calcio tra Us Grosseto 1912 e Ac Prato in calendario per domenica 7 dicembre allo stadio Zecchini.

Le modifiche al traffico e i divieti

L’atto riguarda diverse zone limitrofe all’impianto sportivo. Nel dettaglio, le limitazioni saranno attive tra le 10.30 e le 18.30 e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale.

All’interno dell’area ricompresa tra il rilevato ferroviario (tratto dal sottopasso di via Telamonio all’intersezione tra le vie Caravaggio e Canova) e le vie Canova, De Nicola, Michelangelo, le piazze Donatello e Raffaello Sanzio e viale Telamonio (tratto da piazza Raffaello Sanzio al rilevato ferroviario) sono previsti diversi obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli.

Nel dettaglio, è indetto il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, nelle seguenti vie e/o piazze: Tarquinia, Capena, Porto Loretano (tratto compreso tra via Vetulonia e via Telamonio), Felsinea, Vetulonia, Signorini, Lega, Veterani dello Sport, Atleti Azzurri d’Italia, Stadio, Bearzot, Fattori, Caravaggio (tratto da piazza Stadio/Bearzot a via Canova), Verrocchio, Tintoretto, Veronese, Segantini, via Aldi (in entrambe le corsie di marcia), Donatello, via Michelangelo, nel tratto di fronte cal ampo Zauli e delimitato dalle intersezioni con piazza Donatello.

Vietato l’accesso all’interno di questa area, esclusi naturalmente i mezzi di Polizia, di soccorso, di servizio, degli organi d’informazione, a servizio di persone con disabilità. L’accesso è consentito ai veicoli dei residenti per entrare in aree esterne alla sede stradale. In piazza Donatello sono previsti stalli di sosta riservati ai mezzi delle autorità, ai vip muniti di accredito, ai giornalisti muniti del tesserino professionale e ai veicoli dell’Us Grosseto 1912 con pass rilasciato dalla società.

In via Veterani dello Sport, nel tratto sottostante la tribuna coperta, l’ordinanza dirigenziale consente il transito e la sosta ai mezzi di soccorso e Polizia, agli autobus che trasportano le squadre di calcio che dovranno disputare l’incontro, a cinque veicoli dell’Us Grosseto 1912, a 2 veicoli della squadra ospite, ai veicoli a servizio della terna arbitrale e del servizio antidoping e ai mezzi delle reti televisive, muniti di permesso rilasciato dalla società.

In piazzale Bearzot è prevista un’area di sosta riservata ai mezzi di Polizia e di soccorso.

Gli stalli per la sosta dei veicoli dei tifosi ospiti sono previsti in via Caravaggio e in via Aldi.

Divieto di transito nella corsia afferente all’arcata lato sud del sottopasso ferroviario tra i viali Telamonio e Sonnino (“Ponte dei Macelli”), è istituito il divieto di transito per i veicoli che da viale Sonnino si immettono nel suddetto sottopasso ferroviario. Anche nella corsia afferente all’arcata lato nord del sottopasso ferroviario di piazza La Marmora/via Aldi è istituito il divieto di transito per i veicoli che da piazza La Marmora si immettono nel suddetto sottopasso ferroviario.

In via Luca Signorelli, l’ordinanza istituisce il divieto di transito (eccetto per i residenti e gli autorizzati) e all’intersezione con via Aldi l’obbligo di svolta a sinistra su quest’ultima strada. Le intersezioni con via Caravaggio, le vie del Giorgione e del Correggio sono indicate come strada senza fondo.

Come di consueto, sono temporaneamente sospese di validità le ordinanze in contrasto con il presente atto nel periodo di vigenza dello stesso.

Per ulteriori informazioni è necessario contattare il servizio di Polizia municipale del Comune di Grosseto.