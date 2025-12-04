“Santa Barbara benedetta”: gli studenti assistono allo spettacolo sul mondo della miniera

Follonica (Grosseto). La classe III C della scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani” di Follonica, questa mattina, ha assistito nella sala dei Fantasmi del museo Magma allo spettacolo teatrale “Santa Barbara benedetta”, di e con Irene Paoletti e Benedetta Rustici, di Anima Scenica.

La tematica affrontata, il mondo della miniera vissuto dalle donne, è stata particolarmente apprezzata dalle docenti, le professoresse Parisi e Spini, sia per la valenza storica, sia perché i ragazzi stanno affrontando in classe un percorso riguardante il mondo femminile nel corso dei secoli: stereotipi, violenze, divari.

La rappresentazione è stata seguita dalla proiezione del cortometraggio “Niccioleta, storie sopra e sotto la terra”, regia di Irene Paoletti, che ha presentato il villaggio di miniera, un’amicizia andata oltre l’eccidio del 1944, per altro narrato in modo efficace e delicato.

I ragazzi sono rimasti colpiti da entrambe le opere e hanno ascoltato volentieri le parole dell’assessore Turini, presente in sala, che ha raccontato loro la sua infanzia trascorsa proprio nel villaggio minerario di Niccioleta, dove lavorava suo padre.

Un ringraziamento della scuola va al museo Magma e alla Biblioteca della Ghisa di Follonica per aver offerto uno spaccato di vita e di storia del territorio.